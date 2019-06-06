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РИА Новости
Туризм

В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

Вчера, 21:29
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© Flickr / Michelle BreaДоминиканская Республика
Доминиканская Республика
© Flickr / Michelle Brea
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Миранда Шауп-Вернер, психотерапевт из Пенсильвании, которой был 41 год, упала в обморок и умерла после того, как выпила напиток из мини-бара в гостинице. В этот отель Миранда приехала с мужем.
Пять дней спустя также американские туристы Эдвард Натаниэль Холмс и Синтия Дэй были найдены мертвыми в своей комнате в соседнем отеле. Они прибыли на курорт в тот же день, когда скончалась Шауп-Вернер. Их обнаружил сотрудник гостиницы в день, когда пара должна была выехать из отеля, но не сделала этого.
Госдепартамент США подтвердил смерть туристов, выразил соболезнования их семьям и сообщил, что посольство активно следит за расследованиями, которые проводят власти Доминиканской Республики в связи с этими трагедиями, пишет издание.
Родственники погибших задают вопросы о причинах смертей, отмечая, что они произошли внезапно.
Доминиканские власти заявили, что по результатам вскрытия во всех случаях смерть наступила от дыхательной недостаточности и отека легких, который был вызван избытком жидкости. Правда, в случае с Холмсом и Дей требуется провести дополнительные тесты.
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В заявлении курорта уточняется, что Шаур-Вернер "страдала от сердечных заболеваний". Представители гостиницы пояснили, что ее муж упомянул об этом во время разговора с властями Доминиканской Республики.
Но представители семьи погибшей подчеркнули, что проблемы с сердцем у Шаур-Вернер диагностировались 15 лет назад и были полностью вылечены.
По словам представителя родственников, семья была ошеломлена новостью о смерти пары из Мэриленда, произошедшей через пять дней после гибели Миранды и при таких же странных обстоятельствах и в той же самой группе отелей: здания расположены рядом, у них один и тот же владелец.
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