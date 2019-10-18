Си Цзиньпин открыл VII Всемирные военные игры в Ухане

УХАНЬ (Китай), 18 окт - РИА Новости. Председатели КНР Си Цзиньпин объявил VII Всемирные военные игры открытыми, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония открытия Игр состоялась в Уханьском спортивном центре в провинции Хубэй.

"Я объявляю VII Всемирные военные игры открытыми", - сказал Си Цзиньпин.

Церемония открытия была разделена на три части. В первой прошла церемония приветствия спортсменов, презентация эмблемы, церемония поднятия флагов, выступления официальных лиц, в том числе и видеообращение президента МОК Томаса Баха.

Вторая часть церемонии под тематическим названием "Салют мира" была посвящена художественным представлениям и состояла из двух этапов. Первый этап рассказывал публике об истории Китая, а второй показывал тесную взаимосвязь Китая со всем остальным миром.

В ходе заключительной части церемонии состоялась эстафета и торжественное зажжение символического огня на стадионе. Завершилась церемония исполнением гимна Всемирных военных игр.

Во время шоу использовались мультимедийные изображения, которые создавали объемный визуальный эффект с панорамным обзором. Впервые в истории, по заявлению организаторов, на сцене такого размера были применены уникальные технологии проекции, которые в сочетании со световыми эффектами и светодиодными дисплеями обеспечивали очень реалистичное представление. Кроме того, по случаю проведения Игр в Ухане устроили масштабное световое шоу, практически все небоскребы и мосты города подсвечены, на их фасадах проецируются символика и надписи, связанные с играми.

VII Всемирные летние военные игры пройдут в городе Ухань китайской провинции Хубэй с 18 по 27 октября 2019 года. По данным организаторов, в них примут участие более 9300 военных из 109 стран, что является рекордом за всю историю. Соревнования пройдут по 329 дисциплинам в 27 видах спорта.

В состав сборной ВС России на предстоящих Играх вошли 257 спортсменов, они выступят в 23 видах спорта.

Игры проходят под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), созданном в феврале 1948 года.

Россия присоединилась к CISM в 1995 году, к настоящему моменту общее число государств-членов организации достигло 135.

Первые Военные игры прошли в Риме в 1995 году, в 1999 году игры приняла Хорватия (Загреб), в 2003-м - итальянский город Катания, в 2007-м игры прошли в индийском Хайдарабаде, в 2011 году принимающим городом стал бразильский Рио-де-Жанейро, а последние игры в 2015 году состоялись в южнокорейском Мунгене.

С 2010 года традиционными стали и зимние Военные игры, впервые они состоялись в Валле-д'Аоста в Италии, в 2013 году игры принял французский город Анси, а в феврале 2017 года зимние Военные игры прошли в Сочи.

Талисманом нынешних Военных игр стал Бинбин (Bingbing) - вымышленный персонаж, прообразом которого послужил китайский осетр. Китайский осетр имеет для страны такое же важное значение, как гигантская панда, его еще называют "живое водное ископаемое", так как история этого вида рыб превышает 100 миллионов лет.

Само имя Бинбин в переводе означает "солдат", по замыслу организаторов, улыбающийся бегущий с факелом талисман олицетворяет открытость и готовность Китая разделять дружбу и поддерживать мир на планете вместе со всеми странами.