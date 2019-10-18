Лукашенко рассказал, с чем связано изменение политики Запада к Белоруссии

МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Страны Запада давно осознали, что применение санкций в отношении Белоруссии было неправильным, и годы спустя у них появился повод уйти от ограничительных мер, "сохранив свое лицо", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, речь об этом шла во время посещения Лукашенко Академии управления при президенте в Минске, где слушатели, студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели этого вуза могли пообщаться с белорусским лидером и задать ему вопросы. Говоря о том, почему в последнее время видно изменение политики Запада к Белоруссии, глава государства высказал мнение, что это не связано с позицией Минска относительно событий на Украине.

"Время поменялось, и появился повод им (Западу – ред.) уйти от этих санкций, сохранив свое лицо. Они давно поняли, что неправильно ввели против нас санкции. Они просто хотели нас придушить за нашу позицию такую союзнического характера, сохранение союзных отношений между республиками бывшего СССР", - считает Лукашенко.

Он также отметил, что в свое время стал президентом во многом случайно, но исключительно благодаря огромной народной поддержке и доверию. "Я не могу переступить через то, что было 25 лет назад. Я через это никогда не переступлю. Разве можно предать такое? Да никогда! Сам нищий пойду, но никогда через это не переступлю! Это лежит в основе всей моей политики - и справедливость, и отношение к людям", - сказал глава республики.

Лукашенко подчеркнул, что хочет и в перспективе видеть страну свободной и независимой, чтобы "больше никогда нами из-под плетки не управляли в нашей истории", а Белоруссия сама управляла процессами и определяла свое будущее. "Это главное, что нужно сохранить. Все остальное купим", - сказал белорусский лидер.

"Я хочу, чтобы она (страна – ред.) была Беларусью. Чтобы она была в центре Европы, стабильной, с нетронутыми границами, чтобы мы сами свое счастье добывали и испытывали. То есть, я хочу видеть Беларусь свободной и независимой, чтобы наши дети могли, уехав куда-то, вернуться на своей клочок земли", - сказал глава государства.