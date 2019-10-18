Опубликовано видео из банка в Екатеринбурге, где грабитель убил посетителя

В первой части опубликованного видео сотрудники отдела криминалистики осматривают потолок, в который нападавший совершил первый выстрел. Во второй части видео крупным планом приводятся фотографии обреза ружья и резиновой маски, в которой подозреваемый пришел в банк. Как отметили в СУСК, место ЧП было осмотрено с применением современной техники, благодаря чему были изъяты вещественные доказательства, по которым впоследствии будут проведены необходимые экспертизы.