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РИА Новости

Опубликовано видео из банка в Екатеринбурге, где грабитель убил посетителя

16:19 18.10.2019 (обновлено: 16:48 18.10.2019)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Следственный комитет России на своем YouTube-канале опубликовал видеозапись, на которой сотрудники полиции и СК осматривают одно из отделений банка "Открытие" в Екатеринбурге, где произошли попытка ограбления и убийство посетителя.
В пятницу вооруженный мужчина с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и муляжом взрывного устройства ворвался в банк на улице Малышева и потребовал деньги. При попытке задержать грабителя был застрелен посетитель. По предварительным данным, задержанным оказался житель Ростовской области, сообщал ранее РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. СУСК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, сопряженном с разбоем, и разбое.
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Вчера, 12:53РИА Новости
В Екатеринбурге грабитель банка имел при себе муляж взрывного устройства
В первой части опубликованного видео сотрудники отдела криминалистики осматривают потолок, в который нападавший совершил первый выстрел. Во второй части видео крупным планом приводятся фотографии обреза ружья и резиновой маски, в которой подозреваемый пришел в банк. Как отметили в СУСК, место ЧП было осмотрено с применением современной техники, благодаря чему были изъяты вещественные доказательства, по которым впоследствии будут проведены необходимые экспертизы.
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Следственный комитет РФЕкатеринбургПроисшествия
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