Опубликовано видео из банка в Екатеринбурге, где грабитель убил посетителя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Следственный комитет России на своем YouTube-канале опубликовал видеозапись, на которой сотрудники полиции и СК осматривают одно из отделений банка "Открытие" в Екатеринбурге, где произошли попытка ограбления и убийство посетителя.
В пятницу вооруженный мужчина с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и муляжом взрывного устройства ворвался в банк на улице Малышева и потребовал деньги. При попытке задержать грабителя был застрелен посетитель. По предварительным данным, задержанным оказался житель Ростовской области, сообщал ранее РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. СУСК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, сопряженном с разбоем, и разбое.
В первой части опубликованного видео сотрудники отдела криминалистики осматривают потолок, в который нападавший совершил первый выстрел. Во второй части видео крупным планом приводятся фотографии обреза ружья и резиновой маски, в которой подозреваемый пришел в банк. Как отметили в СУСК, место ЧП было осмотрено с применением современной техники, благодаря чему были изъяты вещественные доказательства, по которым впоследствии будут проведены необходимые экспертизы.