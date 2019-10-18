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РИА Новости

В Екатеринбурге грабитель банка убил пытавшегося задержать его посетителя

11:38 18.10.2019 (обновлено: 16:49 18.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Вооруженный мужчина совершил налет на банк в Екатеринбурге, при попытке задержать преступника был убит посетитель, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
"В финансовое учреждение ворвался неизвестный с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и потребовал у работников банка деньги. Дабы остаться неопознанным и избежать ответственности, грабитель открыл стрельбу по видеокамере, установленной в служебном помещении. Один из посетителей предпринял попытку задержать нападавшего, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину", – сказал собеседник агентства.
По его словам, нападавший задержан прибывшими на место сотрудниками ЧОП. По предварительным данным, налетчиком оказался мужчина 1982 года рождения по имени Виталий, его проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям, уточнил Горелых.
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МВД РФЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
Не к добру в Екб ельцин-центр построили. Ой, не к добру.
18 октября, 11:42
vvab6
1100006
Посетителям банка нужно было больше всех? Деньги в банке застрахованы, но даже если и нет, то благосостояние банка не должно касаться рядовых граждан. В подобной ситуации главное не провоцировать преступника и сохранить жизнь себе и окружающим.
18 октября, 12:33
СНСтервятъ Ник
1400000
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