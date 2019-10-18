В Екатеринбурге грабитель банка убил пытавшегося задержать его посетителя

"В финансовое учреждение ворвался неизвестный с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и потребовал у работников банка деньги. Дабы остаться неопознанным и избежать ответственности, грабитель открыл стрельбу по видеокамере, установленной в служебном помещении. Один из посетителей предпринял попытку задержать нападавшего, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину", – сказал собеседник агентства.