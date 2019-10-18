В Барселоне полиция применила силу против протестующих, пишут СМИ

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Барселоны применили силу, чтобы разогнать участников протестной акции, которые пытались зайти на территорию порта города, сообщает Сотрудники правоохранительных органов Барселоны применили силу, чтобы разогнать участников протестной акции, которые пытались зайти на территорию порта города, сообщает газета ABC

По данным издания, демонстранты пытались войти на территорию порта, охраняемую сотрудниками национальной гвардии и каталонских правоохранительных органов Mossos d´Esquadra, чтобы заблокировать терминал для круизных лайнеров. Для того чтобы разогнать протестующих, которых было по меньшей мере тысяча человек, сотрудники Mossos d'Esquadra вынуждены были применить силу.

"На данный момент протестующие не смогли войти ни в один из терминалов порта", - добавляет издание.

В пятницу в Каталонии проходит всеобщая забастовка - сторонники независимости блокируют дороги и устраивают митинги.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.