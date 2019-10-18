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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган назвал цель переговоров с Россией по ситуации в Сирии

15:40 18.10.2019 (обновлено: 21:33 18.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 18 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле, рассказал, что планирует обсудить с Владимиром Путиным на переговорах, которые состоятся 22 октября в Сочи.
Турецкий лидер подчеркнул, что его цель — добиться "разумного соглашения" с Россией.
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"Наше условие, чтобы террористы Рабочей партии Курдистана были вычищены с территорий, которые сейчас контролирует (сирийский) режим. В таком случае, если Манбидж будет под контролем режима, у нас не будет причины для беспокойства", — добавил Эрдоган.
Также он рассказал о задачах операции. В частности, по его словам, в формируемой зоне безопасности на сирийской территории у границы планируется построить 12 наблюдательных пунктов.
Кроме того, турецкий лидер высказался за то, чтобы за борьбу против терроризма в Сирии в конечном итоге отвечало правительство этой страны.
"Турция, безусловно, не будет вести до бесконечности борьбу с терроризмом в Сирии. Это обязанность сирийского режима", — подчеркнул он.

Операция "Источник мира"

Девятого октября Эрдоган объявил о начале на севере Сирии военной операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и "Исламского государства"*.
Действия Анкары вызвали осуждение со стороны многих западных партнеров, включая Соединенные Штаты.
Накануне Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс провели переговоры и достигли соглашения о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии, чтобы силы самообороны сирийских курдов отошли от границы с Турцией.
*Запрещенная в России террористическая организация
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииМайк ПенсВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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