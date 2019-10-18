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РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан и ВТБ будут сотрудничать в сфере жилищного строительства

15:22 18.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГород Казань
Город Казань
© РИА Новости / Александр Вильф
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КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве между республикой и банком в сфере жилищного строительства, сообщает пресс-служба главы региона.
"В частности, совместные усилия будут сконцентрированы на реализации государственных программ в данной сфере и поддержке застройщиков в рамках нового законодательства с применением эскроу-счетов", - говорится в сообщении.
В ходе переговоров стороны также обсудили ключевые вопросы финансирования значимых республиканских проектов, а также местных субъектов малого и среднего предпринимательства.
"Татарстан - один из наиболее динамично развивающихся регионов. ВТБ принимает активное участие в финансировании жилищного и коммерческого строительства республики, предлагает партнерам наиболее удобные и выгодные решения… Уверен, наш значительный опыт финансирования строительства позволит воплотить в жизнь многие значимые проекты и послужит дальнейшему развитию этой отрасли в республике", - прокомментировал подписанное соглашение Бортников.
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Сегодня в Татарстане действует 35 офисов банка ВТБ в восьми городах. По словам президента республики, стабильно высоким остается кредитный портфель корпоративного бизнеса.
"Банк успешно реализует совместные проекты с предприятиями машиностроения, особое внимание уделяет работе с малым и средним бизнесом республики и участвует во всех программах господдержки. Кроме того, банк успешно развивает программы кредитования физических лиц… Безусловно, новым направление развития банка стало участие в проектном финансировании жилищного строительства. Отрадно, что уже одобрено финансирование 11 проектов застройщиков республики на сумму более 5,7 миллиарда рублей", - сказал Минниханов.
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Республика ТатарстанДенис БортниковВТБРустам МиннихановТатарстанЭкономика
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