Татарстан и ВТБ будут сотрудничать в сфере жилищного строительства

КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве между республикой и банком в сфере жилищного строительства, сообщает пресс-служба главы региона.

"В частности, совместные усилия будут сконцентрированы на реализации государственных программ в данной сфере и поддержке застройщиков в рамках нового законодательства с применением эскроу-счетов", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны также обсудили ключевые вопросы финансирования значимых республиканских проектов, а также местных субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Татарстан - один из наиболее динамично развивающихся регионов. ВТБ принимает активное участие в финансировании жилищного и коммерческого строительства республики, предлагает партнерам наиболее удобные и выгодные решения… Уверен, наш значительный опыт финансирования строительства позволит воплотить в жизнь многие значимые проекты и послужит дальнейшему развитию этой отрасли в республике", - прокомментировал подписанное соглашение Бортников.

Сегодня в Татарстане действует 35 офисов банка ВТБ в восьми городах. По словам президента республики, стабильно высоким остается кредитный портфель корпоративного бизнеса.