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РИА Новости

Экс-замсекретаря СНБО заподозрили в злоупотреблении служебным положением

15:09 18.10.2019
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© Фото : сайт президента УкаиныБывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
© Фото : сайт президента Укаины
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский. Архивное фото
КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Бывший первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский подозревается в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации, сообщила в пятницу пресс-служба специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)
В четверг интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Гладковский пытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. В ведомстве подтвердили задержание Гладковского. Бывший первый замсекретаря СНБО объявил голодовку из-за задержания.
"В пятницу, 18 октября 2019, детективами Национального антикоррупционного бюро сообщено о подозрении бывшему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи "Злоупотребление властью или служебным положением" и статьи "Декларирование недостоверной информации", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook. Санкция по данным статьям подразумевает максимальное наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.
По данным пресс-службы, следователями установлено, что бывший первый замсекретаря СНБО своими действиями нанес государству ущерб на сумму 10,6 миллиона гривен (429 тысяч долларов). Кроме того, экс чиновник не задекларировал 164,5 тысячи долларов доходов супруги от сдачи недвижимости в Киеве. "Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении. При этом правоохранители не уточнили, где будет находиться Гладковский до заседания суда по избранию ему меры пресечения в интересах его безопасности.
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Ранее команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
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