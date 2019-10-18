В Сирии заявили о жертвах в результате турецких авиаударов

ДАМАСК, 18 окт — РИА Новости. Гостелевидение Сирии сообщило о жертвах атак турецкой армии, продолжающихся вопреки соглашению о перемирии.

"Пятеро мирных жителей погибли в результате авиаудара турецкого режима по деревне Умм-аль-Хейр в окрестностях Рас-эль-Айна", — передал телеканал Ikhbariya.

Еще 20 человек пострадали, добавлялось в материале. При этом курды, ранее также заявившие о нарушении турками договоренностей, утверждают, что погибшие — бойцы арабо-курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF), а среди гражданских — только раненые.

Позже телеканал al-Mayadeen сообщил о 13 погибших и 70 пострадавших из-за авиаудара турецких ВВС по гуманитарной колонне, которая направлялась из населенного пункта Телль-Тамр в Рас-эль-Айн.

Что происходит на севере Сирии

Девятого октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и ИГ*.

Действия Анкары вызвали осуждение со стороны многих западных партнеров, включая США, однако Вашингтон отвел своих военных, лишив поддержки многолетних союзников — курдов.

В ответ курды заключили соглашение с Дамаском, и Башар Асад стянул войска к месту противостояния, правительственная армия заняла несколько курдских населенных пунктов.

В четверг в результате многочасовых переговоров Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции для отвода курдских формирований от границы вглубь Сирии.