Сирийские курды заявили, что Турция ведет обстрелы вопреки договоренностям

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Курды заявили, что турецкая армия по-прежнему атакует города на севере Сирии, несмотря на объявленное перемирие.

"В Рас-эль-Айне продолжается артиллерийский обстрел, а также используются беспилотники. Особенно сильно обстреливаются цели рядом с больницей", — говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы арабо-курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF).

Четыре машины скорой помощи не смогли попасть в Рас-эль-Айн из-за продолжающихся боестолкновений, добавляется в релизе.

О продолжающихся обстрелах в этом районе также сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.

В свою очередь, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что эти данные не соответствуют действительности.

"Никаких обстрелов нет, это все дезинформация, не знаю, откуда вы это все берете. Я сегодня говорил с нашими военными, они подтвердили, что столкновений нет", — сказал он журналистам.

Что происходит на севере Сирии

Девятого октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и ИГ*.

Действия Анкары вызвали осуждение со стороны многих западных партнеров, включая США, однако Вашингтон отвел своих военных, лишив поддержки многолетних союзников — курдов.

В ответ курды заключили соглашение с Дамаском, и Башар Асад стянул войска к месту противостояния, правительственная армия заняла несколько курдских населенных пунктов.

В четверг в результате многочасовых переговоров Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции для отвода курдских формирований от границы вглубь Сирии.