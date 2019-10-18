Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T14:29Z
https://ria.ru/20191018/1559932745.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155993/38/1559933863_218:521:2932:2048_1036x0_80_0_0_9377167f44157d03309508b4297aebfa.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские курды заявили, что Турция ведет обстрелы вопреки договоренностям

12:06 18.10.2019 (обновлено: 14:29 18.10.2019)
170691
© AFP 2019 / Ozan KoseДым поднимается из сирийского города Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Дым поднимается из сирийского города Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
© AFP 2019 / Ozan Kose
Дым поднимается из сирийского города Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Курды заявили, что турецкая армия по-прежнему атакует города на севере Сирии, несмотря на объявленное перемирие.

"В Рас-эль-Айне продолжается артиллерийский обстрел, а также используются беспилотники. Особенно сильно обстреливаются цели рядом с больницей", — говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы арабо-курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF).

Четыре машины скорой помощи не смогли попасть в Рас-эль-Айн из-за продолжающихся боестолкновений, добавляется в релизе.
О продолжающихся обстрелах в этом районе также сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.
Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре
Вчера, 13:59Война в Сирии
Эрдоган раскрыл детали соглашения с США по Сирии
В свою очередь, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что эти данные не соответствуют действительности.
"Никаких обстрелов нет, это все дезинформация, не знаю, откуда вы это все берете. Я сегодня говорил с нашими военными, они подтвердили, что столкновений нет", — сказал он журналистам.

Что происходит на севере Сирии

Девятого октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и ИГ*.
Действия Анкары вызвали осуждение со стороны многих западных партнеров, включая США, однако Вашингтон отвел своих военных, лишив поддержки многолетних союзников — курдов.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
В ответ курды заключили соглашение с Дамаском, и Башар Асад стянул войска к месту противостояния, правительственная армия заняла несколько курдских населенных пунктов.
В четверг в результате многочасовых переговоров Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции для отвода курдских формирований от границы вглубь Сирии.
В пятницу командующий арабо-курдскими отрядами SDF генерал Мазлум Абди сообщил, что это соглашение распространяется только на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн, то есть лишь на треть контролируемой курдами приграничной зоны. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри подтвердил эти данные, отметив, что по поводу остальных районов Турция ведет переговоры с Москвой и Дамаском.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
426067816
Обсудить 8
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДжеймс ДжеффриМайк ПенсВойна в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Я не понял, курды обиделись, что ли?
18 октября, 14:00
Евгений Д
14262010
Турция и не планировала останавливать боевые действия.))) А Эрдоган выбросил послание Трампа в мусорное ведро.
18 октября, 13:43
iil.1964
23180100
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
РИА
Новости
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Валерий Сюткин
Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине
Лента
новостей
Пассажирский самолет в небе
В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва
Серийный маньяк Валерий Макаренков. Кадр из оперативной съемки
Кузьминский душитель: как маньяк-велосипедист 27 лет охотился на девушек
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск оценил российское образование
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
В МВД раскрыли подробности ДТП с "пьяным" мальчиком под Кировом
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Сель, прорвавший дамбу под Красноярском, достигал в высоту четырех метров
Оформление тематического поезда, посвященного МЦД
В московском метро разъяснили принцип формирования тарифов МЦД
Церковь на острове Санторини
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
Счетчики в квартире
В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54Богданов обсудил с заместителем премьера Катара ситуацию на Ближнем Востоке
10:54В США родился щенок с зеленой шерстью
10:51В ходе протестов в Каталонии за сутки задержали более 50 человек
10:50Исполняющий обязанности мэра столицы Ингушетии ушел в отставку
10:49Сообщивший о взрывчатке в самолете оказался опоздавшим пассажиром
10:46Финская журналистка рассказала об особой атмосфере в российском плацкарте
10:42Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
10:39Рейс Улан-Удэ – Москва запросил экстренную посадку в Красноярске
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
Лента новостейМолния