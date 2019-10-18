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РИА Новости
Культура

Промоутер рассказал об обходе запрета на проезд машины Пугачевой на перрон

14:51 18.10.2019 (обновлено: 14:53 18.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРижский вокзал
Рижский вокзал
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. После скандала с автомобилем певицы Аллы Пугачевой на перроне Рижского вокзала промоутеры нашли способ подавать машину к вагону, пишет "Комсомольская правда".
"Сейчас мы нашли лазейку: вагон загоняем в отстойник для грузовых поездов, и уже туда подъезжает машина для артиста", — пояснил газете промоутер Сергей Лавров.
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По его словам, для артистки арендуется вагон со спальней, гостиной, душем и кухней с поваром. В остальном, у Пугачевой — "скромнейший райдер", добавил Лавров.
В начале июля в сети появилось видео, как Аллу Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на автомобиле Maybach. В пресс-службе РЖД уточнили, что на кадрах техническая платформа №2 Рижского вокзала, поэтому автомобиль не мешал пассажирам. Однако в дирекции компании признали, к поездам разрешено подъезжать только специальной технике.
Представитель Пугачевой сообщил, что певица приехала на вокзал за час до отправления поезда, когда еще никого из пассажиров не было. Он добавил, что незадолго до лимузина по перрону проехала "газель" с чемоданами певицы. По его словам, такие меры пришлось предпринять, поскольку на Рижском вокзале "нет грузчиков".
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