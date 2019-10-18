Промоутер рассказал об обходе запрета на проезд машины Пугачевой на перрон

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. После скандала с автомобилем певицы Аллы Пугачевой на перроне Рижского вокзала промоутеры нашли способ подавать машину к вагону, пишет После скандала с автомобилем певицы Аллы Пугачевой на перроне Рижского вокзала промоутеры нашли способ подавать машину к вагону, пишет "Комсомольская правда"

"Сейчас мы нашли лазейку: вагон загоняем в отстойник для грузовых поездов, и уже туда подъезжает машина для артиста", — пояснил газете промоутер Сергей Лавров.

По его словам, для артистки арендуется вагон со спальней, гостиной, душем и кухней с поваром. В остальном, у Пугачевой — "скромнейший райдер", добавил Лавров.

В начале июля в сети появилось видео, как Аллу Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на автомобиле Maybach. В пресс-службе РЖД уточнили, что на кадрах техническая платформа №2 Рижского вокзала, поэтому автомобиль не мешал пассажирам. Однако в дирекции компании признали, к поездам разрешено подъезжать только специальной технике.