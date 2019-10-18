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РИА Новости

СМИ: боеприпасы из Приднестровья отправят в РФ для утилизации через Украину

14:36 18.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту в Приднестровье
Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Боеприпасы из Приднестровья в ближайшее время будут утилизированы на месте или отправлены в Россию транзитом через Украину, сообщает румынский телеканал TVR со ссылкой на главу МИД Молдавии Николая Попеску.

"Около 20 тысяч тонн боеприпасов будут уничтожены или высланы из приднестровского региона в ближайшее время. Транзит боеприпасов и обмундирования в Россию будет проходить через Украину", - сообщил телеканал после интервью с министром.

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Попеску отметил, что обсуждал вопрос транзита боеприпасов через Украину "со всеми государствами Евросоюза, в том числе и с Румынией". "Мы в целом знаем, сколько там оружия, правда в том, что только у Российской Федерации есть подробный перечень этих боеприпасов. С нашей точки зрения очень важно, чтобы любое уничтожение и эвакуация осуществлялись под международным контролем", - сказал Попеску.
Он отметил, что процесс утилизации боеприпасов был приостановлен РФ в 2003 году. "Мы хотели бы иметь нормальные, спокойные, стабильные, вежливые отношения с Российской Федерацией. Мы хотим, чтобы уничтожение этих боеприпасов произошло как можно скорее", - подчеркнул министр.
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Ранее Додон после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу сообщил, что Россия предлагает начать процесс утилизации боеприпасов на складе в приднестровском селе Колбасна.
Склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, являются одними из самых больших в Европе. По некоторым данным там хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов, доставших в наследство еще от Советской Армии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Николай ПопескуМолдавияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Утилизировать надо не через территорию Украины, а на территории Украины - отстрел национал-фашистов очень этому поспособствует:))
18 октября, 14:49
МЮМаксим Юрьевич Павлов
1720001
Ага, и всё исчезнет на незалежные просторах. А потом опять "Россия виновата". Это же подстава чистой воды!
18 октября, 16:48
Msr Vitus
1111001
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