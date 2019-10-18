Турчак призвал отдать ремонту дворов приоритет при благоустройстве регионов

СОЧИ, 18 окт - РИА Новости. Приоритет при благоустройстве и ремонте в регионах нужно отдавать дворам, а не общественным пространствам, заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Выступая на заседании возглавляемого им Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, Турчак обратил внимание замглавы Минстроя Максима Егорова, что граждан интересует конкретная среда проживания: что происходит, когда они выходят из подъезда многоквартирного дома, что у них происходит во дворах.
"Сейчас Минстрой своей "нормативкой" понуждает губернаторов к тому, чтобы удельные веса общественных пространств превалировали над дворовыми территориями. Это неправильно... Навешивание этого всего на муниципалитеты – это путь в никуда. Мы знаем, какая бюджетная обеспеченность у нас на муниципальном уровне. Ни один губернатор, стремясь выполнить те показатели, которые вы спускаете сверху, не найдет, за исключением, скажем, пять-десять регионов на всю страну, средств у себя в бюджете, чтобы эту тему дворовую закрывать. Мы в 2018 году набрали с вами обязательств – более 200 тысяч дворов. Сейчас их порядка 300 тысяч", - сказал Турчак, обращаясь к Егорову.
С ним согласились присутствовавшие на заседании губернатор Калининградской области Антон Алиханов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
В свою очередь, Егоров отметил, что вопрос уже обсуждается в правительстве, проведена инвентаризация дворов.
Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "От умного города к цифровому региону" проходит в Сочи. Участники обсуждают ряд ключевых вопросов в сфере цифровизации регионов, систематизации и тиражирования успешных региональных практик, внедрения "умных технологий" в управление городским хозяйством и законодательных изменений, необходимых для полноценной реализации нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации".