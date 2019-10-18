Турчак призвал отдать ремонту дворов приоритет при благоустройстве регионов

"Сейчас Минстрой своей "нормативкой" понуждает губернаторов к тому, чтобы удельные веса общественных пространств превалировали над дворовыми территориями. Это неправильно... Навешивание этого всего на муниципалитеты – это путь в никуда. Мы знаем, какая бюджетная обеспеченность у нас на муниципальном уровне. Ни один губернатор, стремясь выполнить те показатели, которые вы спускаете сверху, не найдет, за исключением, скажем, пять-десять регионов на всю страну, средств у себя в бюджете, чтобы эту тему дворовую закрывать. Мы в 2018 году набрали с вами обязательств – более 200 тысяч дворов. Сейчас их порядка 300 тысяч", - сказал Турчак, обращаясь к Егорову.