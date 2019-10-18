Киевский суд оставил под арестом экс-депутата Рады Пашинского

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.

Соответствующее решение суд вынес на заседании в пятницу.

Ранее следователи Госбюро расследований заподозрили Пашинского в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине в 2016 году. Сам Пашинский посчитал возобновленное против него дело местью бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Ранее Печерский районный суд в Киеве постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений. Во время рассмотрения жалобы на арест экс-депутата в апелляционной инстанции 14 бывших и действующих парламентариев заявили, что готовы взять его на поруки.

"Постановление следственного судьи Печерского районного суда от 7 октября 2019 года, которым удовлетворено ходатайство следователя… и применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 4 декабря 2019 года в отношении Пашинского Сергея,.. оставить без удовлетворения", - зачитала решение председательствующий судья. Трансляцию вел телеканал "Наш".

Судья уточнила, что постановление Киевского апелляционного суда окончательное и обжалованию не подлежит.