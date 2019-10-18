Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T14:38Z
https://ria.ru/20191018/1559938997.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/100689/65/1006896500_0:0:2934:1650_1036x0_80_0_0_3f1d526ab90a27ef29e8293b641b21e8.jpg
РИА Новости

Киевский суд оставил под арестом экс-депутата Рады Пашинского

14:16 18.10.2019 (обновлено: 14:38 18.10.2019)
241
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкСергей Пашинский
Сергей Пашинский
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Сергей Пашинский. Архивное фото
КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.
Соответствующее решение суд вынес на заседании в пятницу.
Сергей Пашинский
8 октября, 10:02РИА Новости
Депутат Рады назвала арест Пашинского политической репрессией
Ранее следователи Госбюро расследований заподозрили Пашинского в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине в 2016 году. Сам Пашинский посчитал возобновленное против него дело местью бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Ранее Печерский районный суд в Киеве постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений. Во время рассмотрения жалобы на арест экс-депутата в апелляционной инстанции 14 бывших и действующих парламентариев заявили, что готовы взять его на поруки.
"Постановление следственного судьи Печерского районного суда от 7 октября 2019 года, которым удовлетворено ходатайство следователя… и применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 4 декабря 2019 года в отношении Пашинского Сергея,.. оставить без удовлетворения", - зачитала решение председательствующий судья. Трансляцию вел телеканал "Наш".
Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
5 октября, 08:00РИА Новости
Зеленский обещал громкие приговоры, но что-то пошло не так
Судья уточнила, что постановление Киевского апелляционного суда окончательное и обжалованию не подлежит.
В конце декабря 2016 года Пашинский сообщил о нападении на него. По его словам, неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. Пашинский прострелил нападавшему ногу. Тот, в свою очередь, уверяет, что депутат целился ему в грудь. Причиной конфликта якобы стал автомобиль пострадавшего, который стоял на обочине. Было заведено уголовное дело по статье "хулиганство". В августе 2017 года Пашинский сообщил, что прокуратура прекратила уголовное дело по данному инциденту.
420100
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеСергей ПашинскийКиевВ мире
Рекомендуем
Эмблема песенного конкурса Евровидение-2019
Киев не будет проверять претендентов на Евровидение, выступавших в России
РИА
Новости
Украинский военный
Эксперт назвал заявления Киева об амнистии перекладыванием ответственности
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления компании Газпром Алексей Миллер
В "Газпроме" озвучили условия для контракта на транзит газа через Украину
Линии электропередачи во Львовской области
В Киеве заявили о невозможности отделения от российской энергосистемы
Лента
новостей
Военнослужащие армии Украины
Киев заявил, что принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в Москве
Преемник Туска прокомментировал перспективы расширения ЕС
Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре
Эрдоган раскрыл детали соглашения с США по Сирии
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
Экс-замсекретаря СНБО заподозрили в злоупотреблении служебным положением
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Контейнер c товарами из Китая
Эксперты прокомментировали ситуацию с замедлением роста ВВП Китая
Заседание Верховной рады Украины
В Раде прошел I чтение проект по выделению ГТС Украины из "Нафтогаза"
Здание музея Кунстхаус в городе Грац (Австрия)
В Австрии имама приговорили к семи годам тюрьмы за вербовку в ряды ИГ*
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков прокомментировал принятые Киевом законы об амнистии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
Лента новостейМолния