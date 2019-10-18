Эксперт назвал заявления Киева об амнистии перекладыванием ответственности

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Своими заявлениями о том, что амнистия начнет применяться после выборов в Донбассе, Киев пытается переложить всю ответственность за ситуацию на Россию, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Замглавы МИД Украины Василий Боднар в пятницу заявил, что Украина приняла все законодательные акты, необходимые для совершения в рамках правового поля амнистии в контексте Минских соглашений.
"(Президент Украины Владимир - Прим. ред.) Зеленский пытается всю ответственность по ситуации в Донбассе переложить на Россию", - сказал РИА Новости Суздальцев.
По словам эксперта, амнистия относится к числу первой тройки требований Минских соглашений. "То есть, прекращение огня, развод войск, амнистия, и только потом можно говорить о переходе к выборам и так далее. Как проводить выборы, когда люди находятся под дамокловым мечом преследований? Мы видим не в первый раз ситуацию, когда Украиной эти вещи опровергаются. То есть, говорится, что амнистия коснется только тех, кто не участвовал в боях. Украинская сторона трактует минские соглашения как капитуляцию. В таком формате амнистия превращается в карательное мероприятие", - пояснил собеседник агентства. По мнению эксперта, подобные заявления не более, чем "суета".
"Они очень похожи на то, что делал Порошенко. Тогда политологи заявляли, что вопрос амнистии решен, это было еще в 2015-2017 годах. Сейчас украинские власти, Зеленский, стремятся доказать своему электорату то, что он действительно инициативный президент, процесс идет. Он будет выдвигать дополнительные требования, такие, как семь дней мира, точки разъединения… Одновременно они ожидают, что Россия пойдет первой на уступки и попадет под удар "нормандской четверки". Задача Зеленского – всеми силами уйти от заявки, вытянуть Москву на диалог о судьбе Донбасса, причем они ожидают, что диалог будет комплексный, включающий судьбу Крыма. Естественно это совершенно бесполезное дело. С тем, чтобы потом обвинить Россию, что она не договороспособная", - заключил Суздальцев.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru