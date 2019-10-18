Эксперт назвал заявления Киева об амнистии перекладыванием ответственности

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Своими заявлениями о том, что амнистия начнет применяться после выборов в Донбассе, Киев пытается переложить всю ответственность за ситуацию на Россию, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Замглавы МИД Украины Василий Боднар в пятницу заявил, что Украина приняла все законодательные акты, необходимые для совершения в рамках правового поля амнистии в контексте Минских соглашений.

"(Президент Украины Владимир - Прим. ред.) Зеленский пытается всю ответственность по ситуации в Донбассе переложить на Россию", - сказал РИА Новости Суздальцев.

По словам эксперта, амнистия относится к числу первой тройки требований Минских соглашений. "То есть, прекращение огня, развод войск, амнистия, и только потом можно говорить о переходе к выборам и так далее. Как проводить выборы, когда люди находятся под дамокловым мечом преследований? Мы видим не в первый раз ситуацию, когда Украиной эти вещи опровергаются. То есть, говорится, что амнистия коснется только тех, кто не участвовал в боях. Украинская сторона трактует минские соглашения как капитуляцию. В таком формате амнистия превращается в карательное мероприятие", - пояснил собеседник агентства. По мнению эксперта, подобные заявления не более, чем "суета".