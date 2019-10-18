"Немцы вешали сербов на деревьях". Как Красная армия освобождала Белград

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Наградные листы, страницы журналов боевых действий, телеграммы и письма с фронта — к 75-летию освобождения Белграда Минобороны России рассекретило уникальные архивные документы. За семь дней упорных боев войска 3-го Украинского фронта вместе с частями Народно-освободительной армии Югославии полностью очистили город от немцев. В белградской наступательной операции была разгромлена группа армий "Сербия". РИА Новости публикует самые интересные фрагменты рассекреченных материалов.

О борьбе со снайперами

Немцы превратили Белград в неприступную крепость. По периметру — мощные оборонительные укрепления, заминированы правительственные и административные здания. Продвижению советских войск мешали снайперы, засевшие на верхних этажах жилых домов. В рассекреченных документах описан эпизод уничтожения одного из них.

"Отлично замаскировавшийся снайпер противника сковал своим огнем действия блокировочной группы сержанта Волошина. Опасаясь больших потерь, командир отделения сержант Волошин, преодолев по-пластунски открытое и хорошо простреливаемое пространство, вошел в дом, откуда велся огонь, стал осторожно пробираться к снайперу. На одном из поворотов лестничной клетки на него внезапно сверху прыгнул немецкий унтер-офицер, пытаясь сбить его с ног. Однако сержант Волошин устоял и ударом ножа убил его. Добравшись до чердака, очередью из автомата Волошин застрелил снайпера. Группа продолжила дальнейшее продвижение".

О подвигах

Среди опубликованных документов есть наградной лист на помощника командира взвода 3-го стрелкового батальона 309-го гвардейского полка 109-й гвардейской стрелковой дивизии Ивана Адаменко, посмертно представленного к званию Героя Советского Союза. Он повторил подвиг Александра Матросова.

© Фото : Минобороны Одиннадцатая отдельная штурмовая инженерно-саперная бригада в освобождении Белграда © Фото : Минобороны Одиннадцатая отдельная штурмовая инженерно-саперная бригада в освобождении Белграда

"Озлобленный враг обрушивал на роту огонь артиллерии, минометов и бросил большую силу, почти полностью зажал стрелковую роту в кольцо окружения. Два фланкирующих станковых пулемета врага, стоящих рядом один от другого в 10-15 метрах, мешали роте подняться и ударить по врагу в контратаку. Товарищ Адаменко вызвался уничтожить пулеметы. Не щадя своей жизни, в пример всей роте, воодушевляя ее личный состав, он подполз к ведущим беспрерывный огонь пулеметам и броском ручной гранаты уничтожил один со всем расчетом. Заметив это, другой пулеметчик направил свой огонь на смельчака, не давая ему возможности подняться. В это время товарищ Адаменко решительно встал и сделал несколько быстрых шагов в сторону пулемета, бросил другую гранату и уничтожил его вместе с расчетом и, сраженный пулями, упал на пулемет, накрыв его своим телом. Увидев, что их командир погиб, желая отомстить за его гибель, рота поднялась в решительную контратаку и стремительным ударом разорвала кольцо окружения врагов".

Фельдшер батареи управления 42-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады лейтенант медслужбы Николай Кравцов в атаке на городскую телефонную и телеграфную станцию совершил похожий героический поступок.

"Продвижению штурмовой группы мешал вражеский ДОТ. Товарищ Кравцов, невзирая на опасность и презирая смерть, смело бросился на ДОТ, с нескольких метров в упор из автомата расстрелял пулеметный расчет противника и, смертельно раненный, упал у амбразуры, пожертвовав своей жизнью ради выполнения задания. Своим геройским подвигом лейтенант Кравцов обеспечил захват важного государственного объекта".

Об умелом командире

Гвардии майор Александр Кудашев, командовавший стрелковым батальоном 209-го полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии, отразил восемь контратак неприятеля. За это его представили к ордену Отечественной войны первой степени.

© Фото : Минобороны Документ Минобороны о Белградской операции © Фото : Минобороны Документ Минобороны о Белградской операции

"Гвардии майор Кудашев во время боев по ликвидации плацдарма немецких войск на правом берегу реки Сава с 18 по 20 октября 1944 года проявил себя как настойчивый, решительный, инициативный и требовательный командир. При взятии батальоном церкви им была правильно оценена обстановка, точно взвешено соотношение сил своих и противника, все действия были продуманы до мелочей. В результате церковь была взята, противник потерял убитыми до 80 человек. У него были выведены из строя четыре ручных и два станковых пулемета. Противник пытался вернуть обратно утерянный рубеж, предпринимая контратаки при поддержке двух танков и одной самоходной пушки. Но благодаря стойкости и мужеству товарища Кудашева восемь контратак противника отражены с большими для него потерями. Противник оставил на поле боя убитыми 300 трупов солдат и офицеров".

О местном населении

В донесении политотдела 57-й армии от 9 октября 1944-го рассказывается об отношении югославского населения к красноармейцам. По словам полковника Цинева, мирные сербы встречали советские войска с цветами. Когда части 113-й стрелковой Нижнеднестровской дивизии очистили город Неготин от противника, жители населенного пункта вышли навстречу бойцам и командирам из подвалов и ближайшего леса.

"Немцы с нами обращались как со скотиной, отбирали все: одежду, хлеб, вещи, — вспоминает почтовый чиновник Неготина Милейко Брашкович. — У меня немцы отобрали единственную свинью и последние десять пудов хлеба и запретили, под страхом расстрела, об этом жаловаться. Полную свободу мы почувствовали с приходом Красной армии. Она вернула нас к жизни".

За годы оккупации Югославии гитлеровцы полностью разграбили страну.

"Когда у нас были немцы, они нас окончательно разорили, — рассказал крестьянин Младен Еремич. — Каждый год весь урожай забирали прямо с тока. У меня в 1942 году забрали все, и я со своей семьей из семи человек всю зиму просидел впроголодь. Народ обносился. Обуть и одеть нечего. Мы никогда не забудем великодушия русских. Они наши освободители. Мы видели, как в бою у нашей деревни Красная армия разгромила немцев и поняли, что Россию победить нельзя. Ее народ непобедим".

Зверства немцев на захваченных территориях красноречиво описаны в показаниях ефрейтора 1-й роты 2-го батальона 697-го пехотного полка 342-й дивизии вермахта Карла Веймана, захваченного в плен.