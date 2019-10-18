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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган назвал сообщения о продолжении обстрелов в Сирии дезинформацией

14:00 18.10.2019 (обновлено: 14:14 18.10.2019)
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© REUTERS / Presidential Press Office / Murat KulaПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office / Murat Kula
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 18 окт - РИА Новости. Сообщения о том, что турецкие военные продолжают обстрелы позиций курдских формирований в рамках операции "Источник мира" на севере Сирии, несмотря на объявленную приостановку операции, не соответствуют действительности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.
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Как ранее заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке, несмотря на объявленную приостановку на 120 часов турецкой операции в Сирии, обстрелы в районе Рас-эль-Айн продолжаются в пятницу,
"Никаких обстрелов нет, это все дезинформация, не знаю, откуда вы это все берете. Я сегодня говорил с нашими военными, они подтвердили, что столкновений нет", - сказал Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос, продолжают ли ВС Турции обстрелы позиций сил самообороны курдов.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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