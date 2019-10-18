Эрдоган назвал сообщения о продолжении обстрелов в Сирии дезинформацией

АНКАРА, 18 окт - РИА Новости. Сообщения о том, что турецкие военные продолжают обстрелы позиций курдских формирований в рамках операции "Источник мира" на севере Сирии, несмотря на объявленную приостановку операции, не соответствуют действительности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.

Как ранее заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке, несмотря на объявленную приостановку на 120 часов турецкой операции в Сирии, обстрелы в районе Рас-эль-Айн продолжаются в пятницу,

"Никаких обстрелов нет, это все дезинформация, не знаю, откуда вы это все берете. Я сегодня говорил с нашими военными, они подтвердили, что столкновений нет", - сказал Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос, продолжают ли ВС Турции обстрелы позиций сил самообороны курдов.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.