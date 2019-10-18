Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T14:22Z
https://ria.ru/20191018/1559938175.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155990/35/1559903540_0:606:2048:1758_1036x0_80_0_0_47bf2a7f2ad1481afabfd4ae36b2e969.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган раскрыл детали соглашения с США по Сирии

13:59 18.10.2019 (обновлено: 14:22 18.10.2019)
4303
© REUTERS / Presidential Press Office/Murat CetinmuhurdarВице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре
Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре
© REUTERS / Presidential Press Office/Murat Cetinmuhurdar
АНКАРА, 18 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 22 октября следующую фазу процесса создания зоны безопасности на севере Сирии.
Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.
"То, к чему мы стремились, осуществилось вчера. Результатом переговоров с Пенсом стало вчерашнее совместное заявление из 13 пунктов. Террористическая организация уйдет из зоны безопасности шириной 32 километра и длиной 444 километра с запада на восток, как мы договорились. Во вторник буду говорить с Путиным о следующей фазе. Надеюсь, таким образом удастся полностью добиться всех поставленных в рамках нашей операции целей", - сказал Эрдоган журналистам.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
16530210
Обсудить 1
Война в СирииМайк ПенсВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков прокомментировал принятые Киевом законы об амнистии
РИА
Новости
Линии электропередачи во Львовской области
В Киеве заявили о невозможности отделения от российской энергосистемы
Арктика
Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Лента
новостей
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон рассказал о "грубой ошибке НАТО" в Сирии
Турецкая техника у границы с Сирией
Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как предлагал Клинтону возглавить Союзное государство
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин предложил отменить один из международных взносов России
Турецкая военная техника на границе с Сирией
Эксперт рассказал, зачем США и Турция договорились о перемирии в Сирии
Школа в Москве
Власти назвали размер зарплаты московских учителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Рейс Улан-Удэ – Москва запросил экстренную посадку в Красноярске
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
Лента новостейМолния