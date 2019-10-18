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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх назвал ситуацию в мировом православии приоритетной темой для СМИ

13:46 18.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил недоумение, что важная для многих тема Элладской церкви и возможного раскола православного мира не является в числе приоритетных для российских СМИ, и призвал уделять больше внимания этой проблематике.
Предстоятель Русской православной церкви выступил в пятницу на заседании XXIII Всемирного русского народного собора (ВРНС) в храме Христа Спасителя, посвященного теме "сбережения народа". По словам патриарха, все последние дни внимание всего православного мира приковано к происходящему в Элладской церкви, к "проблеме признания или непризнания украинских раскольников".
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"Я очень надеюсь, что и СМИ наконец-то поймут, что освещать по телевидению в прайм-тайм такие темы, как та, что сейчас беспокоит весь православный мир и не только, - это их задача", - сказал патриарх.
По его словам, информацию о важнейших церковных событиях на центральных каналах представляют "где-то в конце новостного блока в течение меньше минуты, наравне с обычными, совершенно обыденными информационными сообщениями".
Глава Русской церкви обратил внимание, что "сильные мира сего" сегодня "ополчились на Русскую православную церковь", желая оторвать от нее греческий православный мир и разрушить единство православного мира.
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"Возникает вопрос: ну почему же в Греции все это сейчас в центре внимания? Почему в других странах в центре внимания, а почему в России, где Церковь противостоит всему тому, о чем я сейчас сказал, недостаточное внимание той проблематике, которая сегодня волнует не только православных верующих, но и наш народ, политиков, общественных деятелей? Я очень надеюсь, что ситуация изменится, и наше общество будет получать, в том числе и через светские СМИ, объективную картину того, что сегодня происходит", - отметил предстоятель.
Он добавил, что очень важно сознавать, что сейчас "мы живем в такую критическую эпоху".
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Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".
Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Серафим Пирейский - заявили, что Архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам, и назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокекфалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.
"Новая церковь" Украины - раскольническая структура, созданная по инициативе бывшего президента страны Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея. Она была образована путем слияния двух других раскольнических церквей, действовавших на Украине, в декабре 2018 года. Главой новой неканонической церковной структуры стал "митрополит" Епифаний Думенко. А 6 января 2019 года эта "новая церковь" получила от участвовавшего в ее создании Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" - церковный документ, якобы легализующий ее "независимое" существование в православном мире.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоСитуация вокруг УПЦВРНСПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМоскваГрецияЕдинствоВ мире
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