Сенатор назвал планы Киева по возвращению Кубани эпатажем

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал эпатажем создание в украинском парламенте объединения "Кубань" по "возвращению в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что возглавил новое межфракционное объединение, которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев". В первую очередь, по его словам, объединение займется Кубанью.

"Это очередное эпатажное и русофобское решение. Все годы независимости Украины они только этим и занимаются. Все разрушают, скандалят, ругаются, принимают одиозные решения. Они разрушили в своей стране все что можно было, потеряли часть территорий, создали условия для тотального выезда граждан и теперь собираются возвращать украинцев и территории. Поразительная ситуация", - сказал Цеков РИА Новости.

Сенатор добавил, что украинским властям стоит заниматься возращением своих граждан из дальнего зарубежья.

"Они собираются возвращать украинцев с Кубани, а украинцы, которые живут в самой Украине, сейчас бегут из страны. Пусть займутся возвращением своих граждан из США, Канады, других западных стран", - подчеркнул сенатор.