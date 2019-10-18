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РИА Новости

Сенатор назвал планы Киева по возвращению Кубани эпатажем

13:38 18.10.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
© РИА Новости / Нина Зотина
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал эпатажем создание в украинском парламенте объединения "Кубань" по "возвращению в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что возглавил новое межфракционное объединение, которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев". В первую очередь, по его словам, объединение займется Кубанью.
"Это очередное эпатажное и русофобское решение. Все годы независимости Украины они только этим и занимаются. Все разрушают, скандалят, ругаются, принимают одиозные решения. Они разрушили в своей стране все что можно было, потеряли часть территорий, создали условия для тотального выезда граждан и теперь собираются возвращать украинцев и территории. Поразительная ситуация", - сказал Цеков РИА Новости.
Сенатор добавил, что украинским властям стоит заниматься возращением своих граждан из дальнего зарубежья.
"Они собираются возвращать украинцев с Кубани, а украинцы, которые живут в самой Украине, сейчас бегут из страны. Пусть займутся возвращением своих граждан из США, Канады, других западных стран", - подчеркнул сенатор.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
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В Киеве ранее уже звучали заявления о необходимости "вернуть" Кубань и другие территории, в том числе силой. Так, бывший тогда депутатом Андрей Билецкий заявлял, что Кавказ "безусловно, является украинской территорией", а на Кубани "достаточно высокий уровень национального украинского сознания". Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян также "советовал" гражданам Украины, которым по разным причинам нужно ездить в Россию, вместо этого "брать автомат, идти воевать" для "возвращения Кубани и Москвы". Российские депутаты в свою очередь отмечали, что желание украинских политиков "вернуть" силой Кубань и Кавказ является результатом деградации политической системы на Украине.
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