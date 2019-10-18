В Барселоне протестующие перекрыли проход в храм Святого Семейства

При этом отмечается, что храм "будет открыт до тех пор, пока будет гарантирована безопасность посетителей".

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.