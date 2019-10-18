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РИА Новости

Миронов назвал решение о декриминализации домашнего насилия ошибочным

13:32 18.10.2019 (обновлено: 17:53 18.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 июля 2018
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал ошибочным решение о декриминализации домашнего насилия в РФ, по мнению парламентария, эти поправки в законодательство ожидаемых результатов не принесли.
Закон о декриминализации побоев в семье был подписан в 2017 году. Сейчас за первичное совершение побоев в семье предусмотрена административная ответственность: штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.
"Серьезным вызовом для нашего общества сегодня остается проблема насилия в семье. Почти половина детских убийств женщин связана с семейной проблемой. В этой связи считаю ошибочным принятие решение о декриминализации домашнего насилия, эта поправка не привела к ожидаемому результату", - заявил Миронов, выступая на открытии XXIII Всемирного Русского Народного Собора.
Он подчеркнул, что для оздоровления российского общества, для борьбы за нравственность и моральные устои необходима "общегуманистическая позиция в отношении домашнего насилия".
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"Особенно удручает тот факт, что эта тема далеко не всеми воспринимается как государственная проблема. Находятся те, кто считают, что насилие в отношении детей и женщин - исключительно внутрисемейный вопрос. Очень мало информации о том, что происходит в регионах, как местные власти борются с этой бедой", - подчеркнул Миронов.
Депутат добавил, что необходима активная пропаганда нетерпимости государства и общества к насилию, "необходима поддержка усилий государства по борьбе с домашним насилием со стороны журналистов, экспертов, блогеров, православной общественности".
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религияСергей МироновСправедливая РоссияРоссияОбщество
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