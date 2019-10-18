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РИА Новости

В Киеве заявили о невозможности отделения от российской энергосистемы

13:30 18.10.2019 (обновлено: 14:57 18.10.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Киев принимает меры по отсоединению от энергосистемы России, но в ближайшее время это невозможно, заявил замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин.
Украина прекратила импорт электроэнергии из России в 2015 году, однако в сентябре Верховная рада разрешила возобновить его по двусторонним договорам из России и Белоруссии, и в октябре механизм привели в действие.

"Это технологические перетоки, которые регулируются определенными техническими соглашениями между операторами энергетических систем Украины и России", — пояснил Шубин в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной раде.

Он также выразил надежду, что за следующие три года будут созданы условия для объединения с энергосистемой Европы.
Возобновление импорта стало возможно с запуском на Украине 1 июля новой модели рынка: государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми. За первые два месяца Киев импортировал около 586 миллионов киловатт-часов.
Линии электропередач в Киеве
20 августа, 08:00РИА Новости
Электрический шок: Украина оказалась на пороге блэкаута
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Популярные комментарии
А в чем проблема? Берете большой болторез и перекусываете провода! Вы же как-то в Крым воду перекрыли и там люди выжили. И вы выживите, быстрее к Европе провода прикрутите.
18 октября, 14:31
Sergey Veretennikov
108120002
А ветер с российских просторов не мешает? Можно забор до стратосферы попробовать построить
18 октября, 14:31
Евгений Шевелев
25370002
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