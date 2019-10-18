В Киеве заявили о невозможности отделения от российской энергосистемы

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Киев принимает меры по отсоединению от энергосистемы России, но в ближайшее время это невозможно, заявил замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин.

Украина прекратила импорт электроэнергии из России в 2015 году, однако в сентябре Верховная рада разрешила возобновить его по двусторонним договорам из России и Белоруссии, и в октябре механизм привели в действие.

"Это технологические перетоки, которые регулируются определенными техническими соглашениями между операторами энергетических систем Украины и России", — пояснил Шубин в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной раде.

Он также выразил надежду, что за следующие три года будут созданы условия для объединения с энергосистемой Европы.