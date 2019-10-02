Украина возобновила импорт российской электроэнергии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российская компания "Интер РАО" сообщила о возобновлении поставок электроэнергии на Украину.

Как уточнили в холдинге, экспорт идет в пилотном режиме и по предоплате.

Ранее о возобновлении поставок электроэнергии из России сообщила пресс-служба "Укрэнерго", однако условия не назывались.

После того как стало известно о начале поставок, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус предложил ввести специальную пошлину. По его словам, импорт электричества из России "можно обернуть на пользу бюджету".

Киев прекратил покупать российскую электроэнергию в 2015 году. В прошлом месяце Рада разрешила импорт из России и Белоруссии по двусторонним договорам. После этого компания "Нафтогаз Украины" начала закупки у "Белэнерго" по долгосрочному контракту.

Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.