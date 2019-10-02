Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T20:28Z
https://ria.ru/20191002/1559371457.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151390/83/1513908327_0:113:3237:1934_1036x0_80_0_0_b477900bc9e94baee144405aa2d5b100.jpg
РИА Новости

Украина возобновила импорт российской электроэнергии

19:25 02.10.2019 (обновлено: 20:28 02.10.2019)
13141
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТрансформаторная площадка электростанции
Трансформаторная площадка электростанции
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Трансформаторная площадка электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российская компания "Интер РАО" сообщила о возобновлении поставок электроэнергии на Украину.
Как уточнили в холдинге, экспорт идет в пилотном режиме и по предоплате.
Ранее о возобновлении поставок электроэнергии из России сообщила пресс-служба "Укрэнерго", однако условия не назывались.
После того как стало известно о начале поставок, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус предложил ввести специальную пошлину. По его словам, импорт электричества из России "можно обернуть на пользу бюджету".
Линии электропередач в Киеве
20 августа, 08:00РИА Новости
Электрический шок: Украина оказалась на пороге блэкаута
Киев прекратил покупать российскую электроэнергию в 2015 году. В прошлом месяце Рада разрешила импорт из России и Белоруссии по двусторонним договорам. После этого компания "Нафтогаз Украины" начала закупки у "Белэнерго" по долгосрочному контракту.
Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.
За два месяца Украина импортировала около 586 миллионов киловатт-часов электроэнергии.
Линии электропередачи во Львовской области
24 августа, 08:00РИА Новости
Перевод Украины на "европейские рельсы": на носу веерные отключения
623008713104
Обсудить 61
Интер РАО - Управление электрогенерациейРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
хвопцы повернулись к "агрессору" неожиданной стороной
2 октября, 20:14
ODOR SCROTUM
60185222
А как же постановление правительства РФ о запрете поставок на Украину энергоносителей (в т.ч. электроэнергии)? Этому "Интер РАО" правительством выдано специальное разрешение на экспорт?
2 октября, 19:11
Владимир Белогорский
40551016
Рекомендуем
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали предложение о переносе структур организации из США
РИА
Новости
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Учебно-практические курсы Бастион в Севастополе
Сотрясение мозга + оскорбления = стиль Союза журналистов Москвы
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ100 предъявили обвинение
Лента
новостей
Девушка у стоматолога
Прощай, вставная челюсть. Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров объяснил подписание "формулы Штайнмайера" на отдельных листах
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
Международный форум Российская энергетическая неделя - 2019
Пушкова возмутил вопрос американского журналиста Путину
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Президент России Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Трамп, атаки дронов и газ: Путин выступил на "Энергетической неделе"
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Российские пограничники открыли огонь по кораблю браконьеров из КНДР
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла своих слов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:21Пережившие аварию ракеты Овчинин, Хейг и аль-Мансури вернутся на Землю
00:18В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
00:15Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
00:12Apple выступила в верховном суде против депортации "мечтателей"-иммигрантов
00:12На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического единорога
00:00США и Финляндия будут укреплять сотрудничество в сфере энергетики
23:55Рада приняла проект о внесении изменений в закон о Нацсовете по ТВ и радио
23:48В Багдаде правоохранители применили газ для разгона протестующих
23:48Доминго ушел с поста гендиректора оперы Лос-Анджелеса после секс-скандала
23:37ЕС обеспокоен применением насилия в Гонконге
23:35США объявили о новых пошлинах на европейские товары
23:20Пентагон ответил на обвинения в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
23:14Гонконгская полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
23:10США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС в рамках дела Airbus
23:10Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой
23:00Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
22:55Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
22:47Ален Делон появится на большом экране после десятилетнего перерыва
22:35Трамп назвал конгрессмена Шиффа мошенником
22:24В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Лента новостейМолния