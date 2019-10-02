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РИА Новости

В Раде предложили ввести спецпошлину на импорт электроэнергии из России

20:13 02.10.2019 (обновлено: 20:50 02.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус предложил ввести специальную пошлину на импорт электроэнергии из России.
В среду государственная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

"Я хочу предложить спецпошлину на импорт электроэнергии из России. Даже если он будет происходить, то пусть от этого выигрывает украинский бюджет, украинское государство. Кабмин это может сделать. Есть механизм ввода спецпошлины, санкций, есть лицензионные условия регулятора. Есть много механизмов, как это можно регулировать", — приводит слова Геруса агентство УНИАН в среду.

По его словам, возобновление импорта электричества из России "можно обернуть на пользу бюджету".
Украина прекратила импорт электроэнергии из России в 2015 году. В сентябре Верховная рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорам из России и Белоруссии.
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