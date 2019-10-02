В Раде предложили ввести спецпошлину на импорт электроэнергии из России

"Я хочу предложить спецпошлину на импорт электроэнергии из России. Даже если он будет происходить, то пусть от этого выигрывает украинский бюджет, украинское государство. Кабмин это может сделать. Есть механизм ввода спецпошлины, санкций, есть лицензионные условия регулятора. Есть много механизмов, как это можно регулировать", — приводит слова Геруса агентство УНИАН в среду.