Германия поддержала приостановку операции Турции в Сирии

БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Германия приветствует договоренность США и Турции о приостановке турецкой военной операции в Сирии, рассчитывает, что это приведет к устойчивому прекращению огня в регионе, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Президент Турции Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.

"По этому поводу можем сказать, что все, что ведет к тому, чтобы закончить войну на севере Сирии, деэскалировать ситуацию и защитить мирное население, можно лишь приветствовать", - заявил Бургер на брифинге в пятницу.

При этом он добавил, что принципиальная позиция правительства ФРГ не изменилась - жесткая политика в отношении поставок военной продукции будет продолжена. "Мы надеемся, что это прекращение огня приведет к постоянному перемирию. Для этого необходима готовность обеих сторон обсуждать стратегические вопросы", - отметил Бургер.

Он добавил, что остается еще много вопросов о политических последствиях развития событий и Германия продолжит обсуждать этот вопрос с союзниками.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.