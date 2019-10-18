Власти назвали размер зарплаты московских учителей

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Зарплата учителей в Москве в три раза выше, чем в любом регионе Центрального федерального округа (ЦФО), в среднем она составляет 115-117 тысяч рублей, сообщил руководитель департамента образования столицы Исаак Калина.

"Зарплата московского учителя, мы смотрели… средняя в районе 115-117 тысяч, в три раза больше, чем зарплата в любом регионе ЦФО", - сказал Калина на совместном заседании комиссий Мосгордумы в пятницу.

Он также отметил, что в столице ни один учитель не получает зарплату меньше 75 тысяч рублей.