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РИА Новости

Власти назвали размер зарплаты московских учителей

13:01 18.10.2019 (обновлено: 13:03 18.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкШкола в Москве
Школа в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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Школа в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Зарплата учителей в Москве в три раза выше, чем в любом регионе Центрального федерального округа (ЦФО), в среднем она составляет 115-117 тысяч рублей, сообщил руководитель департамента образования столицы Исаак Калина.
"Зарплата московского учителя, мы смотрели… средняя в районе 115-117 тысяч, в три раза больше, чем зарплата в любом регионе ЦФО", - сказал Калина на совместном заседании комиссий Мосгордумы в пятницу.
Он также отметил, что в столице ни один учитель не получает зарплату меньше 75 тысяч рублей.
"Восемьдесят процентов (учителей - Прим. ред.) даже после вычета подоходного налога получают больше 80 тысяч", - добавил глава департамента.
Банкоматы
1 октября, 08:00РИА Новости
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменилось с 1 октября
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