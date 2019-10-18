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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин рассказал, от чего зависит движение России вперед

12:38 18.10.2019 (обновлено: 17:36 18.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Движение России вперед, ее суверенитет и национальная безопасность зависят от укрепления духовных основ страны, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам XXIII Всемирного русского народного собора, которое зачитал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Сегодня цивилизация сталкивается с серьезнейшими демографическими вызовами. И многие государства переживают настоящий кризис, разрушительную девальвацию фундаментальных нравственных, семейных устоев, которые веками и тысячелетиями определяли жизнь общества. Глубоко убежден: уверенное движение России вперед, ее суверенитет и национальная безопасность в решающей степени зависят от сохранения и укрепления духовных основ, национальной идентичности, от сбережения и приумножения русского и других народов России", - говорится в послании президента.
В своем приветственном слове Путин отметил, что реализуемые меры по демографическому развитию, поддержке рождаемости, снижению смертности, увеличению продолжительности жизни необходимо дополнить "долгосрочной, рассчитанной на десятилетия стратегией". Ее цель - воспитание поколений, для которых большая многодетная семья, ответственность за судьбу отечества забота о ближних будут безусловными ценностями, смыслом и нормой жизни.
По словам главы государства, этому должны быть подчинены все планы и последовательная работа "абсолютно во всех сферах".
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"И, конечно, нам необходимо объединить усилия государства и общества, подлинное соработничество с Русской православной церковью, другими традиционными религиями России", - говорится в сообщении президента.
Открытие Всемирного русского народного собора проходит в пятницу в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Кирилла.
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Религия и мировоззрениерелигияСергей КириенкоВладимир ПутинРоссияОбщество
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