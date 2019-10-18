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РИА Новости

Шойгу рассказал о поступлении новой техники в войска с начала года

12:24 18.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТанки Т-72Б3 армии России во время парада военной техники, участвовавшей в учениях "Восток-2018"
Танки Т-72Б3 армии России во время парада военной техники, участвовавшей в учениях Восток-2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Вооруженные силы России с начала года получили более 1,1 тысяч единиц современного вооружения, включая 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 единиц бронетанковой техники, а также три новых и два отремонтированных корабля, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.
"За прошедший период в войска поступило более 1 тыс. 100 единиц современного вооружения, военной и специальной техники", - сказал он в ходе Единого дня военной приемки.
Военные получили 16 самолетов и 35 вертолетов различного назначения, свыше 200 единиц бронетанкового вооружения, 21 радиолокационную станцию в различных модификациях.
ВМФ пополнился малым ракетным кораблем "Советск", противодиверсионным катером проекта 21980 и малым гидрографическим судном "Александр Рогоцкий".
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"Помимо этого, отремонтирована атомная подводная лодка "Омск" и модернизирован малый ракетный корабль "Смерч"", - напомнил Шойгу.
Другие поставки – автомобили, инженерная техника, средства связи и "многое другое" - тоже прошли по плану.
"До конца года остается совсем немного времени, поэтому необходимо направить все силы на реализацию заданий ГОЗ-2019",- подчеркнул министр.
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Министерство обороны РФСергей ШойгуРоссияБезопасность
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