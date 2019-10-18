Шойгу рассказал о поступлении новой техники в войска с начала года

Танки Т-72Б3 армии России во время парада военной техники, участвовавшей в учениях "Восток-2018"

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Вооруженные силы России с начала года получили более 1,1 тысяч единиц современного вооружения, включая 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 единиц бронетанковой техники, а также три новых и два отремонтированных корабля, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.

"За прошедший период в войска поступило более 1 тыс. 100 единиц современного вооружения, военной и специальной техники", - сказал он в ходе Единого дня военной приемки.

Военные получили 16 самолетов и 35 вертолетов различного назначения, свыше 200 единиц бронетанкового вооружения, 21 радиолокационную станцию в различных модификациях.

ВМФ пополнился малым ракетным кораблем "Советск", противодиверсионным катером проекта 21980 и малым гидрографическим судном "Александр Рогоцкий".

"Помимо этого, отремонтирована атомная подводная лодка "Омск" и модернизирован малый ракетный корабль "Смерч"", - напомнил Шойгу.

Другие поставки – автомобили, инженерная техника, средства связи и "многое другое" - тоже прошли по плану.