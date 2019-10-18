В Союзе птицеводов прокомментировали данные о потреблении яиц россиянами

Проверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике "Ново-Барышевская" в Новосибирской области

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Избыточное потребление яиц не несет никакой угрозы для здоровья, наоборот, полезно для организма человека в любом возрасте, сообщил РИА Новости генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

"Превышение норм потребления яйца - это никоим образом не угроза для здоровья. Содержание микроэлементов и необходимых аминокислот в яйце оптимально для развития организма, начиная с детского возраста и вплоть до самой старости", - сказал Лахтюхов.

Согласно обзору аналитиков Sberbank CIB россиянин в среднем потребляет в год яиц больше нормы на 8%, которая составляет 260 яиц в год. Между тем, в США норма потребления составляет 240 яиц, в Евросоюзе - 210 яиц. Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц). Эта азиатская страна является крупнейшим мировым рынком яйца, говорится в отчете.

"Если мы смотрим на Китай, тут, конечно, гипотетические такие выкладки, то посмотрите, насколько трудоспособные люди, какой экономический прорыв они делают. Конечно, мы не смотрим на них как пример в плане потребления, но ничего плохого в чрезмерном употреблении яйца я не вижу", - отметил эксперт.