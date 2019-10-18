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РИА Новости

В Союзе птицеводов прокомментировали данные о потреблении яиц россиянами

12:04 18.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике "Ново-Барышевская" в Новосибирской области
Проверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике Ново-Барышевская в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Избыточное потребление яиц не несет никакой угрозы для здоровья, наоборот, полезно для организма человека в любом возрасте, сообщил РИА Новости генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.
"Превышение норм потребления яйца - это никоим образом не угроза для здоровья. Содержание микроэлементов и необходимых аминокислот в яйце оптимально для развития организма, начиная с детского возраста и вплоть до самой старости", - сказал Лахтюхов.
Согласно обзору аналитиков Sberbank CIB россиянин в среднем потребляет в год яиц больше нормы на 8%, которая составляет 260 яиц в год. Между тем, в США норма потребления составляет 240 яиц, в Евросоюзе - 210 яиц. Однако россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц). Эта азиатская страна является крупнейшим мировым рынком яйца, говорится в отчете.
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"Если мы смотрим на Китай, тут, конечно, гипотетические такие выкладки, то посмотрите, насколько трудоспособные люди, какой экономический прорыв они делают. Конечно, мы не смотрим на них как пример в плане потребления, но ничего плохого в чрезмерном употреблении яйца я не вижу", - отметил эксперт.
По его словам, яйцо, как и любая другая продукция птицеводства, содержит наиболее оптимальный состав необходимых для жизнедеятельности организма аминокислот и их микроэлементов, и если говорить о качестве жизни и здоровья населения, то его обеспечивает прежде всего питание, в частности, мясо птицы и продукция из нее, заключил собеседник агентства.
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