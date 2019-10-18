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РИА Новости

Россияне едят слишком много яиц, заявили аналитики

08:55 18.10.2019 (обновлено: 10:14 18.10.2019)
10032
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота ПАО "Птицефабрика Челябинская"
Работа ПАО Птицефабрика Челябинская
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА 18 окт — РИА Новости. Жители России превышают годовую норму употребления яиц на восемь процентов, пишет Forbes со ссылкой на отчет аналитиков Sberbank СIB.
В среднем россиянин съедает за год 280 яиц при рекомендованной норме в 260. За последние 10 лет потребление этого продукта в стране росло в среднем на процент в год, отмечают аналитики.
Еще больше яиц едят в Китае — 300 штук в год на человека.
В прошлом году в России произвели 44,9 миллиарда штук яиц. По прогнозам, к 2024 году это производство вырастет еще почти на три миллиарда штук.
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РоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Это показатель благосостояния граждан . Опубликуйте тогда уж на сколько Россияне стали меньше потреблять мяса и рыбы .
18 октября, 09:22
КОХ 1
6220105
Цены на мясную и молочную продукцию многим не по карману, вот и давимся яичками
18 октября, 09:06
vvadim365
51600011
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