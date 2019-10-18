Россияне едят слишком много яиц, заявили аналитики

МОСКВА 18 окт — РИА Новости. Жители России превышают годовую норму употребления яиц на восемь процентов, пишет Forbes со ссылкой на отчет аналитиков Sberbank СIB.
В среднем россиянин съедает за год 280 яиц при рекомендованной норме в 260. За последние 10 лет потребление этого продукта в стране росло в среднем на процент в год, отмечают аналитики.
Еще больше яиц едят в Китае — 300 штук в год на человека.
В прошлом году в России произвели 44,9 миллиарда штук яиц. По прогнозам, к 2024 году это производство вырастет еще почти на три миллиарда штук.