Россияне едят слишком много яиц, заявили аналитики

МОСКВА 18 окт — РИА Новости. Жители России превышают годовую норму употребления яиц на восемь процентов, пишет Жители России превышают годовую норму употребления яиц на восемь процентов, пишет Forbes со ссылкой на отчет аналитиков Sberbank СIB.

В среднем россиянин съедает за год 280 яиц при рекомендованной норме в 260. За последние 10 лет потребление этого продукта в стране росло в среднем на процент в год, отмечают аналитики.

Еще больше яиц едят в Китае — 300 штук в год на человека.