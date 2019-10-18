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РИА Новости

Эксперт прокомментировала данные о том, что россияне едят слишком много яиц

11:58 18.10.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовПрилавок с куриными яйцами
Прилавок с куриными яйцами
© РИА Новости / Евгений Биятов
Прилавок с куриными яйцами. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила РЕН-ТВ, что в России не начали есть больше яиц.
Ранее Forbes со ссылкой на отчет аналитиков Sberbank CIB сообщил, что россияне превышают норму употребления яиц на восемь процентов. Так, в среднем житель России съедает в год 280 яиц при рекомендованной норме в 260. Аналитики отметили, что потребление этого продукта за десять лет росло в среднем на процент в год.
"У нас потребление всегда стабильное. Сегодня объемы производства не выросли, они находятся на уровне прошлого года", — заявила Бобылева.
Кроме того, изменения, по ее словам, могут быть и сезонными, но показатели все равно остаются на одинаковом уровне.
"Нет такого, чтобы население по какой-то причине прекратило или снизило потребление пищевого яйца", — добавила Бобылева.
В прошлом году в России произвели 44,9 миллиарда штук яиц. По прогнозам, к 2024 году это производство вырастет еще почти на три миллиарда штук.
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