Эксперт прокомментировала данные о том, что россияне едят слишком много яиц

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила . Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила РЕН-ТВ , что в России не начали есть больше яиц.

Ранее Forbes со ссылкой на отчет аналитиков Sberbank CIB сообщил, что россияне превышают норму употребления яиц на восемь процентов. Так, в среднем житель России съедает в год 280 яиц при рекомендованной норме в 260. Аналитики отметили, что потребление этого продукта за десять лет росло в среднем на процент в год.

"У нас потребление всегда стабильное. Сегодня объемы производства не выросли, они находятся на уровне прошлого года", — заявила Бобылева.

Кроме того, изменения, по ее словам, могут быть и сезонными, но показатели все равно остаются на одинаковом уровне.

"Нет такого, чтобы население по какой-то причине прекратило или снизило потребление пищевого яйца", — добавила Бобылева.