ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Он также рассказал, что в 2014 году у Украины были только четыре батальонно-тактические группы, которые на тот момент были более или менее готовы к выполнению задач. По его словам, на сегодняшний день готов к выполнению задач по назначению почти весь боевой состав Вооруженных сил Украины. "Можем сравнить ситуацию в 2014-м и теперь: пять тактических групп тогда и 17 боевых бригад в сухопутных войсках, пять в десантно-штурмовых войсках и две полноценные бригады морских пехотинцев сегодня", — добавил он.