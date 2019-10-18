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РИА Новости

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

11:51 18.10.2019 (обновлено: 15:09 18.10.2019)
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© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
© AP Photo / Anatolii Stepanov
КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии. При этом никаких доказательств российской угрозы заместитель начальника Генштаба ВС Украины не приводит.
"Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. Вооруженные силы Украины, соответственно, готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии. На сегодня мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях", — сказал Таран в интервью изданию "Тиждень.ua", опубликованном в пятницу.
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Он также рассказал, что в 2014 году у Украины были только четыре батальонно-тактические группы, которые на тот момент были более или менее готовы к выполнению задач. По его словам, на сегодняшний день готов к выполнению задач по назначению почти весь боевой состав Вооруженных сил Украины. "Можем сравнить ситуацию в 2014-м и теперь: пять тактических групп тогда и 17 боевых бригад в сухопутных войсках, пять в десантно-штурмовых войсках и две полноценные бригады морских пехотинцев сегодня", — добавил он.
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Ситуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
напомните, а то я уже сбился со счёта, в какой раз уже Россия "готовится напасть" на так называемую украину?
18 октября, 12:11
eeverlast58
255660106
Шо, опять?!
18 октября, 11:55
Андрей Левицкий
2081122005
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