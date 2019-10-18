В Совфеде предложили разработать "умную" платформу для экологии

"Поэтому в ФЗ "Об охране окружающей среды", "О защите прав юрлиц при осуществлении контроля и надзора" и в другие нормативные акты также необходимо внести изменения. Определить единые требования для дистанционного мониторинга состояния окружающей среды. Речь идет о беспроводных технологиях и датчиках, которые в режиме реального времени осуществляют мониторинг и передают данные", - пояснил Турчак.