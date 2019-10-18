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РИА Новости

В Совфеде предложили разработать "умную" платформу для экологии

11:43 18.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
СОЧИ, 18 окт - РИА Новости. Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде предлагает правительству разработать "умную" платформу для контроля в сфере экологии, определив единые требования для дистанционного мониторинга состояния окружающей среды.
Как заявил председатель Совета, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак на заседании на тему "От Умного города к цифровому региону", которое проходит в Сочи, данные о состоянии окружающей среды имеют особое значение.
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"Поэтому в ФЗ "Об охране окружающей среды", "О защите прав юрлиц при осуществлении контроля и надзора" и в другие нормативные акты также необходимо внести изменения. Определить единые требования для дистанционного мониторинга состояния окружающей среды. Речь идет о беспроводных технологиях и датчиках, которые в режиме реального времени осуществляют мониторинг и передают данные", - пояснил Турчак.
Он отметил, что на сегодняшний день таких требований нет, и это является барьером для создания "умной" платформы контрольно-надзорной деятельности. В частности, в сфере охраны окружающей среды.
"Для внедрения упомянутых цифровых решений необходимо совершенствовать регуляторную среду и создавать стимулы", - заключил Турчак.
Участники заседания в Сочи обсуждают ряд ключевых вопросов в сфере цифровизации регионов, систематизации и тиражирования успешных региональных практик, внедрения "умных технологий" в управление городским хозяйством и законодательных изменений, необходимых для полноценной реализации нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации".
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