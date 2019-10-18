Еще 11 белух из "китовой тюрьмы" готовы к выпуску в море

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Одиннадцать белух уже погружены на судно в бухте Средняя, сейчас оформляются ветеринарные документы и новая партия отправится к месту выпуска, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

"На борт научно-исследовательского судна ВНИРО уже погружено 11 белух, животные будут перевозиться в специально установленных на судне транспортировочных ваннах. Дорога займет 3-4 дня, белухи будут выпущены в районе Сахалинского залива", - сообщил РИА Новости Смородов.

Он добавил, что белух предварительно осмотрели врачи, которые оценили состояние животных. Во время перевозки животных будут сопровождать ученые ВНИРО, врачи и тренеры. Новую партию белух взяли из одного вольера.

"Смотрим тех животных, между которыми установились социальные связи, которые уже сдружились за это время. В первую очередь на это делаем акцент", - отметил Смородов.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. Выпускать белух и косаток начали 27 июня.