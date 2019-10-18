В Раде Зеленского обвинили в уничтожении свободы слова на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" обвинила президента Украины Владимира Зеленского и депутатов от партии "Слуга народа" в уничтожении свободы слова в стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" обвинила президента Украины Владимира Зеленского и депутатов от партии "Слуга народа" в уничтожении свободы слова в стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политической силы.

Таким образом партия отреагировала на отказ комитета Рады обратиться к Нацсовету по телерадиовещанию с просьбой отозвать иск об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.

"Абсолютно очевидно, что депутаты от партии "Слуга народа" в комитете по вопросам свободы слова, Нацсовет по телерадиовещанию и сам Зеленский действуют совместно и скоординированно для расправы над неподконтрольными СМИ и уничтожения свободы слова на Украине", — говорится в заявлении.

Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина", направил в суд иск о лишении лицензии NewsOne и назначил внеплановую проверку в отношении телеканала ZIK. Кроме того, накануне в Раде создали комиссию по расследованию деятельности этих телеканалов.