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РИА Новости

В Красноярске ребенок отравился угарным газом при пожаре в жилом доме

10:28 18.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Годовалый ребенок пострадал в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Ранее в МЧС сообщили, что на проспекте Красноярский рабочий, 62 в семиэтажном доме загорелась шахта лифта. В настоящее время пожар на площади 150 квадратных метров локализован. Эвакуировано 50 человек. Погибших нет.
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"Пострадал один ребенок 2018 года рождения, отравление угарным газом. Госпитализирован", - сказала представитель МЧС.
На месте работают 12 единиц техники и 36 человек.
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