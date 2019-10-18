В Красноярске ребенок отравился угарным газом при пожаре в жилом доме

КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Годовалый ребенок пострадал в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Красноярске, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

Ранее в МЧС сообщили, что на проспекте Красноярский рабочий, 62 в семиэтажном доме загорелась шахта лифта. В настоящее время пожар на площади 150 квадратных метров локализован. Эвакуировано 50 человек. Погибших нет.

"Пострадал один ребенок 2018 года рождения, отравление угарным газом. Госпитализирован", - сказала представитель МЧС.