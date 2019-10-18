В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Судебный процесс по делу банды "лжеполицейских", в состав которой входили восемь человек, начался в Ленинградской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Завершено расследование уголовных дел в отношении организатора банды и семи ее членов в возрасте от 25 до 40 лет", - говорится в сообщении.

Члены банды обвиняются в бандитизме, похищении людей, вымогательствах, разбое, продаже наркотиков.

"В состав банды входили восемь человек, в том числе бывший сотрудник полиции, работавший водителем - сотрудником автохозяйства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На вооружении ее членов имелось несколько единиц огнестрельного оружия и взрывные устройства", - отмечает ведомство.

Следствием установлено семь эпизодов похищения людей, совершенных на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга под видом деятельности сотрудников полиции.

В одно производство с данным уголовным делом соединено 24 уголовных дела. Четверо фигурантов дела арестованы. Двое отправлены под домашний арест, в отношении двоих избрана подписка о невыезде.