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РИА Новости

В Ленобласти начался судебный процесс по делу банды "лжеполицейских"

10:13 18.10.2019
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CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Судебный процесс по делу банды "лжеполицейских", в состав которой входили восемь человек, начался в Ленинградской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Завершено расследование уголовных дел в отношении организатора банды и семи ее членов в возрасте от 25 до 40 лет", - говорится в сообщении.
Члены банды обвиняются в бандитизме, похищении людей, вымогательствах, разбое, продаже наркотиков.
"В состав банды входили восемь человек, в том числе бывший сотрудник полиции, работавший водителем - сотрудником автохозяйства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На вооружении ее членов имелось несколько единиц огнестрельного оружия и взрывные устройства", - отмечает ведомство.
Следствием установлено семь эпизодов похищения людей, совершенных на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга под видом деятельности сотрудников полиции.
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В одно производство с данным уголовным делом соединено 24 уголовных дела. Четверо фигурантов дела арестованы. Двое отправлены под домашний арест, в отношении двоих избрана подписка о невыезде.
"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем началось рассмотрение уголовных дел в суде по существу", - сказано в сообщении.
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Следственный комитет РФМВД РФЛенинградская областьРоссияПроисшествия
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