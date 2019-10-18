Губернатор Колымы предложил штрафовать главврачей за нарушения нормативов

"Что такое 40 дней ожидания? 40, 30 дней ожидания талончика. Это что за фокусы, когда у тебя норматив 15 дней или 14? Если ты не выполняешь норматив, уважаемый главврач, я даже не полезу вовнутрь, хотя я догадываюсь, какие причины. Тогда ты не должен в полной мере получать зарплату, как делается в других регионах", - сказал Носов журналистам.

Он добавил, что в последнее время участились случаи увольнений и отъезда медиков, которые были приглашены в регион и работали по контракту. Вина за это также будет возложена на руководителей медучреждений, а также на чиновников министерства здравоохранения региона.

"Когда люди приезжают, им выплачивают подъемные, им платили льготы, которые мы как приглашающая сторона брали на себя. Заплатили, потому люди раз - и уехали. Спрашиваешь, почему? Да он сам захотел или не тот оказался… Но, когда из шести приехавших остается один, а пять уехали, надо смотреть, почему. Условия не оправдали их ожидания… Приглашает министерство и отвечает за выполнение обязательств министерство… Если он уезжает, значит, бюджет теряет ранее зря потраченные средства. И тогда все должны понимать, что за неэффективно потраченные средства с кого-то надо спрашивать. С первых лиц, с первых руководителей. Если будет такая система, ответственности будет больше", - заявил губернатор Магаданской области.