Россия поблагодарила КНР за особое отношение к памятникам советским воинам

УХАНЬ (Китай), 18 окт – РИА Новости. Россия благодарна Китаю за бережное отношение к памятникам советским воинам, заявил в пятницу журналистам статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

В пятницу утром Панков вместе со спортсменами сборной Вооруженных сил РФ, которые приехали на Всемирные военные игры в Ухань в КНР, возложил цветы к мемориалу советских летчиков-добровольцев, погибших за освобождение китайского народа от японских захватчиков.

Свыше 2000 советских летчиков-добровольцев оказывали помощь Китаю в его борьбе с японскими захватчиками. Во время воздушных боев над Уханью в конце 30-х годов ХХ века погибли более 100 советских летчиков. В 1956 году в парке Цзефан (парк Освобождение) в центре города был создан мемориал погибшим советским воинам, установлены памятные таблички с именами погибших. В 2015 году к имевшимся 15 именам погибших летчиков на мемориале были добавлены еще 14.

Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу. Кроме того, заместитель министра обороны РФ принял участие в церемонии забора земли из захоронения, которую доставят в Историко-мемориальный комплекс храма Вооруженных сил РФ.

"Сегодня со спортсменами-членами сборной команды Вооруженных сил Российской Федерации почтили память советских воинов, которые погибли в конце 30-х годов здесь, на китайской земле, таких более 200 человек. Мы очень благодарны китайской стороне за очень бережное отношение к памятникам наших советских воинов и сегодня взяли горсть земли с места воинского захоронения, которую доставим на дорогу памяти главного храма Вооруженных сил", - сказал Панков журналистам после церемонии.

© РИА Новости / Жанна Манукян Памятный венок у мемориала советским летчикам-добровольцам в городе Ухань © РИА Новости / Жанна Манукян Памятный венок у мемориала советским летчикам-добровольцам в городе Ухань

Он подчеркнул, что советские воины геройски сражались за свободу и независимость Китая, а Россию и Китай традиционно связывают "крепкие узы дружбы и товарищества".

В период с 1937 по 1941 год в Китай были направлены 3665 советских военнослужащих, в том числе военные советники и специалисты. Многие из них не вернулись домой. Во многих китайских городах, в том числе Нанкине, Чунцине, созданы посвящённые им мемориальные комплексы и памятники.

"А в эти дни здесь, на китайской земле, будут соревноваться спортсмены из более чем 100 стран мира. Будут соревноваться не просто спортсмены, а спортсмены–военнослужащие. Военный спорт имеет глубокую историю, большие традиции и главное из них заключается в том, что спорт - вне политики", - сказал Панков, выступая на церемонии возложения цветов.

Он пожелал организаторам соревнований, чтобы Игры прошли удачно, а всем спортсменам "хороших стартов и высоких спортивных достижений".