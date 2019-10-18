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РИА Новости

Россия поблагодарила КНР за особое отношение к памятникам советским воинам

08:37 18.10.2019 (обновлено: 09:44 18.10.2019)
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© РИА Новости / Жанна МанукянЗаместитель министра обороны РФ Николай Панков возле мемориала советским летчикам-добровольцам в городе Ухань
Заместитель министра обороны РФ Николай Панков возле мемориала советским летчикам-добровольцам в городе Ухань
© РИА Новости / Жанна Манукян
УХАНЬ (Китай), 18 окт – РИА Новости. Россия благодарна Китаю за бережное отношение к памятникам советским воинам, заявил в пятницу журналистам статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
В пятницу утром Панков вместе со спортсменами сборной Вооруженных сил РФ, которые приехали на Всемирные военные игры в Ухань в КНР, возложил цветы к мемориалу советских летчиков-добровольцев, погибших за освобождение китайского народа от японских захватчиков.
Свыше 2000 советских летчиков-добровольцев оказывали помощь Китаю в его борьбе с японскими захватчиками. Во время воздушных боев над Уханью в конце 30-х годов ХХ века погибли более 100 советских летчиков. В 1956 году в парке Цзефан (парк Освобождение) в центре города был создан мемориал погибшим советским воинам, установлены памятные таблички с именами погибших. В 2015 году к имевшимся 15 именам погибших летчиков на мемориале были добавлены еще 14.
Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу. Кроме того, заместитель министра обороны РФ принял участие в церемонии забора земли из захоронения, которую доставят в Историко-мемориальный комплекс храма Вооруженных сил РФ.
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"Сегодня со спортсменами-членами сборной команды Вооруженных сил Российской Федерации почтили память советских воинов, которые погибли в конце 30-х годов здесь, на китайской земле, таких более 200 человек. Мы очень благодарны китайской стороне за очень бережное отношение к памятникам наших советских воинов и сегодня взяли горсть земли с места воинского захоронения, которую доставим на дорогу памяти главного храма Вооруженных сил", - сказал Панков журналистам после церемонии.
© РИА Новости / Жанна Манукян Памятный венок у мемориала советским летчикам-добровольцам в городе Ухань
Памятный венок у мемориала советским летчикам-добровольцам в городе Ухань
© РИА Новости / Жанна Манукян
Памятный венок у мемориала советским летчикам-добровольцам в городе Ухань
Он подчеркнул, что советские воины геройски сражались за свободу и независимость Китая, а Россию и Китай традиционно связывают "крепкие узы дружбы и товарищества".
В период с 1937 по 1941 год в Китай были направлены 3665 советских военнослужащих, в том числе военные советники и специалисты. Многие из них не вернулись домой. Во многих китайских городах, в том числе Нанкине, Чунцине, созданы посвящённые им мемориальные комплексы и памятники.
"А в эти дни здесь, на китайской земле, будут соревноваться спортсмены из более чем 100 стран мира. Будут соревноваться не просто спортсмены, а спортсмены–военнослужащие. Военный спорт имеет глубокую историю, большие традиции и главное из них заключается в том, что спорт - вне политики", - сказал Панков, выступая на церемонии возложения цветов.
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Он пожелал организаторам соревнований, чтобы Игры прошли удачно, а всем спортсменам "хороших стартов и высоких спортивных достижений".
VII Всемирные летние военные игры пройдут в городе Ухань китайской провинции Хубэй с 18 по 27 октября. По данным организаторов, в Играх примут участие более 9,3 тысячи военных из 109 стран. Соревнования пройдут по 329 дисциплинам в 27 видах спорта. В состав сборной ВС России на предстоящих Играх вошли 257 спортсменов, они выступят в 23 видах спорта.
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Николай ПанковМинистерство обороны РФКитайРоссияУханьОбщество
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