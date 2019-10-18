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РИА Новости

Новосибирские власти не согласны с данными Минтранса об убыточности метро

08:27 18.10.2019
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© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМэр Новосибирска Анатолий Локоть
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 18 окт – РИА Новости. Власти Новосибирска, несмотря на негативную оценку Минтрансом РФ деятельности региональных метрополитенов, продолжат поддерживать подземку и лоббировать строительство новых станций, заявил журналистам мэр сибирского мегаполиса Анатолий Локоть.
Первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов в среду в Госдуме заявил, что метрополитен на сегодняшний день операционно не убыточен только в Москве, и, исходя из этого, Минтранс РФ считает более целесообразным развивать в регионах России наземный транспорт. По его словам, содержание, обслуживание и строительство метрополитенов - очень затратная вещь и "никакой город или регион, кроме одного, это дело не тянет".
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"Метрополитен – это наша палочка-выручалочка. Он решает проблемы пробок и во время морозов создает комфортные условия перевозки пассажиров… Размашистые оценки в отношении региональных метрополитенов, что они все являются планово убыточными, неинтересными – это чересчур сильное обобщение. В этом отношении новосибирский метрополитен отличается в лучшую сторону", - заявил Локоть.
Он отметил, что работа метрополитена в Новосибирске является важным фактором решения транспортной проблемы, при этом метрополитен грамотно спланирован, хорошо реализован и эффективно работает. "Это единственный метрополитен за исключением московского, который не получает субсидиий, дотаций из бюджета города, области и бюджетов других уровней. Он самостоятелен, самодостаточен и эффективен", - подчеркнул Локоть.
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Он сообщил, что в 2016 году новосибирская подземка перевезла 79 миллионов пассажиров, в 2017 году – 80,2 миллиона, в 2018 – уже 83 миллиона, а в 2019 году ожидается пассажиропоток в 85 миллионов человек. При этом каждый год метрополитен самостоятельно без бюджетных денег капитально ремонтирует два поезда из четырех вагонов, а также сам ремонтирует рельсы.
"Все это при самом низком тарифе перевозок среди метрополитенов России. Проезд в новосибирском метрополитене стоит 22 рубля. В Казани – 27 рублей, в Самаре – 28, в Екатеринбурге – 32, в Москве – 55 рублей... Нам есть чем гордиться. Мы будем и дальше поддерживать наш метрополитен и направлять наши лоббистские возможности для того, чтобы изыскивать средства на дальнейшее развитие наших линий метрополитена и строительства новых станций", - добавил мэр.
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Анатолий ЛокотьГосдума РФНовосибирскОбщество
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