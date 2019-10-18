Новосибирские власти не согласны с данными Минтранса об убыточности метро

"Метрополитен – это наша палочка-выручалочка. Он решает проблемы пробок и во время морозов создает комфортные условия перевозки пассажиров… Размашистые оценки в отношении региональных метрополитенов, что они все являются планово убыточными, неинтересными – это чересчур сильное обобщение. В этом отношении новосибирский метрополитен отличается в лучшую сторону", - заявил Локоть.

Он отметил, что работа метрополитена в Новосибирске является важным фактором решения транспортной проблемы, при этом метрополитен грамотно спланирован, хорошо реализован и эффективно работает. "Это единственный метрополитен за исключением московского, который не получает субсидиий, дотаций из бюджета города, области и бюджетов других уровней. Он самостоятелен, самодостаточен и эффективен", - подчеркнул Локоть.

Он сообщил, что в 2016 году новосибирская подземка перевезла 79 миллионов пассажиров, в 2017 году – 80,2 миллиона, в 2018 – уже 83 миллиона, а в 2019 году ожидается пассажиропоток в 85 миллионов человек. При этом каждый год метрополитен самостоятельно без бюджетных денег капитально ремонтирует два поезда из четырех вагонов, а также сам ремонтирует рельсы.