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РИА Новости

Минтранс предложил развивать в регионах наземный транспорт вместо метро

13:23 16.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ПятаковТрамвай
Трамвай
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Трамвай. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Метрополитен на сегодняшний день операционно не убыточен только в Москве, исходя из этого, Минтранс РФ считает более целесообразным развивать в регионах России наземный транспорт, в том числе скоростные трамваи, заявил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов на заседании комитета Госдумы по бюджету.
"… Поддержка города Красноярска по проектированию метрополитена... Что касается других городов, на самом деле, на сегодняшний день метро операционно не убыточно только в городе Москва. Я сейчас не говорю про вложение средств в строительство метрополитена, - это очень затратные вещи, естественно, никакой город или регион, кроме одного, это дело не тянет. В Санкт-Петербурге на сегодняшний день... операционнонно убыточно", - сказал Алафинов, отвечая на вопрос участников заседания, как планируется развивать метрополитен в российских регионах.
Разметка выделенной полосы для движения общественного транспорта в Москве. Архивное фото
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По его словам, в связи с этим Минтранс ставит иные приоритеты в части развития транспортной доступности в регионах.
"Мы в этой связи расставили несколько иные приоритеты. Мы предусмотрели со следующего года 20 миллиардов рублей внутри национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на поддержку регионов по замене автобусного парка автобусами на газомоторном топливе. Более того, мы в настоящее время с министерством финансов отрабатываем дополнительные программы в части лизинговых схем льготных с Внешэкономбанком и ГТЛК... В том числе обсуждая темы и трамвая (скоростного - ред.)... Наверное, трамвай - это будет наиболее правильное решение", - добавил первый замминистра транспорта РФ.
Алафинов уточнил, что ожидает разработки схемы совместно с Минфином РФ до конца текущего - в первом квартале 2020 года.
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Министерство транспорта РФРоссияОбщество
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