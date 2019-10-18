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РИА Новости
Культура

Ролдугин выступил в Пекине по случаю 70-летия дипотношений России и Китая

07:19 18.10.2019
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© РИА Новости / Александр Оленев / Перейти в фотобанкНародный артист России, виолончелист и дирижер Сергей Ролдугин
Народный артист России, виолончелист и дирижер Сергей Ролдугин
© РИА Новости / Александр Оленев
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Народный артист России, виолончелист и дирижер Сергей Ролдугин. Архивное фото
ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Народный артист России, знаменитый на весь мир виолончелист и дирижер Сергей Ролдугин выступил в Пекине с концертом по случаю 70-летия установления дипотношений России и Китая. После выступления музыкант заявил РИА Новости, что "чем эти отношения крепче, тем в мире спокойнее".
Выступление состоялось на сцене Национального центра исполнительских искусств в самом центре Пекина, организаторами выступили министерство культуры и туризма КНР и министерство культуры России.
В первом отделении Ролдугин выступил с произведением французского композитора Камиля Сен-Санса "Концерт №1 для виолончели с оркестром ля минор", после этого на сцену поднялся лауреат международных конкурсов Павел Милюков и исполнил на скрипке "Концерт №2 для скрипки с оркестром соль минор" Сергея Прокофьева.
Во втором отделении на сцене блистал еще один молодой российский музыкант, также лауреат международных конкурсов Сергей Редькин, исполнивший "Концерт №1 для фортепиано с оркестром до мажор" немецкого композитора Людвига ван Бетховена.
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"Инициатива проведения этого концерта исходила от наших руководителей, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Если вам понравилось, то мы только рады, значит, мы наших руководителей не подвели", - рассказал Ролдугин.
Говоря об отношениях России и Китая в свете 70-й годовщиной установления дипломатических отношений двух государств, Ролдугин подчеркнул, что они отличаются самыми фундаментальными взаимосвязями в политике и в экономике.
"Чем крепче эта связь, и мы будем стараться к этому идти, тем в мире будет спокойнее", - добавил он.
Российские музыканты выступили вместе с Пекинским симфоническим оркестром под управлением дирижера Линь Дае, который является обладателем первого приза на международном конкурсе дирижеров имени Сэра Георга Шолти.
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КультураПавел МилюковСи ЦзиньпинМинистерство культуры РФСергей ПрокофьевПекинРоссия
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