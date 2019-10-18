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РИА Новости

Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия Всемирных военных игр в КНР

05:58 18.10.2019 (обновлено: 05:59 18.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
УХАНЬ (Китай), 18 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин будет присутствовать на церемонии открытия Всемирных военных игр, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Церемония открытия VII Всемирных военных игр состоится сегодня вечером в Ухане, председатель КНР Си Цзиньпин будет присутствовать на церемонии и объявит игры открытыми", - говорится в сообщении телеканала.
VII Всемирные летние военные игры пройдут в городе Ухань китайской провинции Хубэй с 18 по 27 октября 2019 года. По данным организаторов, в Играх примут участие более 9300 военных из 109 стран, что является рекордом за всю историю. Соревнования пройдут по 329 дисциплинам в 27 видах спорта.
В состав сборной ВС России на предстоящих Играх вошли 257 спортсменов: 144 мужчины и 113 женщин. Общая численность российской делегации – 363 человека. Российские спортсмены-военнослужащие выступят в 23 видах спорта.
Китайский военнослужащий
Вчера, 05:50РИА Новости
Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
Игры проходят под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), созданного в феврале 1948 года.
Россия присоединилась к CISM в 1995 году, к настоящему моменту общее число государств-членов организации достигло 135.
Первые игры прошли в Риме в 1995 году, в 1999 году игры приняла Хорватия (Загреб), в 2003 - итальянский город Катания, в 2007 игры прошли в индийском Хайдарабаде, в 2011 году принимающим городом стал бразильский Рио-де-Жанейро, а последние игры в 2015 году состоялись в южнокорейском Мунгене.
С 2010 года традиционными стали и зимние игры, впервые они состоялись в Валле-д'Аоста в Италии, в 2013 году игры принял французский город Анси, а в феврале 2017 года зимние военные игры прошли в Сочи.
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Всемирные военные игрыСи ЦзиньпинБезопасность
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