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РИА Новости

Лидеры стран ЕС призвали весь мир сотрудничать со следствием по MH17

04:09 18.10.2019 (обновлено: 04:18 18.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбелиск, установленный на месте падения малайзийского самолёта "Боинг-777" в Донецкой области
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолёта Боинг-777 в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолёта "Боинг-777" в Донецкой области. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Лидеры стран ЕС призвали в согласованном по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявлении "все государства" к сотрудничеству со следствием по крушению малайзийского Boeing на востоке Украины.
"Евросовет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности ради жертв крушения самолета MH17 и их ближайших родственников, призывает все государства в полной мере сотрудничать с проводимым расследованием в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН", - говорится в заявлении.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
15 октября, 19:36РИА Новости
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Ранее парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
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Ситуация на УкраинеMH17. РасследованиеБрюссельКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Куала-ЛумпурНидерландыВ мире
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