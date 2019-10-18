Зеленскому следовало снять санкции с российских артистов, считает Пригожин

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, как в прошлом работавший в России артист, должен был отменить санкции против своих российских коллег по цеху, считает продюсер Иосиф Пригожин.

"Если бы они были трезвыми людьми, они бы отменили санкции против российских артистов. Зеленский - артист, первое, что он должен был сделать - отменить санкции против артистов. Конечно, мы надеялись, что "слуга народа" и коллега по цеху всех артистов это сделает и поможет нам всем идти в мирном русле", – заявил РИА Новости Пригожин.

Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. По данным украинского ведомства на 14 июня 2019 года, в список лиц, которые якобы "создают угрозу нацбезопасности", включены 147 человек. Среди тех, кого в разное время коснулись санкции, были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Иван Охлобыстин, Михаил Задорнов, Михаил Пореченков.

Сам Зеленский на прошлой неделе, проводя первую на посту главы государства пресс-конференцию, заявил, что потерял связь со всеми российскими артистами после того, как стал главой государства.