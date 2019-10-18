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РИА Новости

США объяснили приостановку помощи Киеву

02:40 18.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Решение США о приостановке помощи Украины связано с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации Дональда Трампа Мик Малвейни.
Малвейни опроверг ранние высказывания, в которых утверждал, что к заморозке средств для Киева отчасти привело расследование против демократов.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп искал доказательства того, что взлом сервера Демократической партии был связан с Украиной, а не Россией. Об этом американский лидер упомянул, в частности, в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Говорил ли он (Трамп) мне в прошлом о коррупции, связанной с сервером национального комитета Демократической партии? Однозначно. Поэтому мы задержали (переведение) средств", — отметил и.о. главы администрации президента США на брифинге в четверг.
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На вопрос журналистов, означает ли это, что Вашингтон просил "услугу за услугу", Малвейни ответил, что Соединенные Штаты это делают постоянно во внешней политике.
"И снова СМИ решили неправильно истолковать мои комментарии, чтобы продвинуть предвзятую и политическую охоту на ведьм против президента Трампа. Позвольте мне прояснить: не было никакой услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и какого-либо расследования по выборам 2016 года", — прояснил он в своем новом заявлении.
Также Малвейни добавил, что президент США никогда не просил его удерживать средства, пока украинская сторона не "сделает что-то по серверу".
"Единственной причиной, по которым мы удерживали деньги, было беспокойство по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран и озабоченность по поводу коррупции", — заключил и.о. руководителя аппарата Белого дома.
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАВ мире
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