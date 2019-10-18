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РИА Новости

Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

02:25 18.10.2019
12492
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА 18 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Италии Серджо Маттареллой заявил о культурной связи двух стран "со времен Древнего Рима".
Слова американского лидера приводит Белый дом на странице в твиттере.

"США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", — заявил Трамп.

Пользователи удивились исторической безграмотности Трампа.

"Урок истории: Древний Рим начался в 8 веке до нашей эры и рухнул к 5 веку нашей эры. США приняли Декларацию независимости в 1776 году. Я скучаю по президенту, который читает и знает историю", — написал один из подписчиков президента.

Однако нашлись и те, кто посчитал слова Трампа метафорой, подчеркивающей правовую связь законов древнеримских законов с американской конституцией.
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Серджо МаттареллаИталияДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Такими темпами Трамп скоро скажет, что США помогали Украине копать Чёрное море...
18 октября, 02:53
БНБабушкин Негодник
40340001
Колумб открыл новый континент, туда сослали уголовников с Англии и Европы покорять "Дикий запад". (Правильно, лучше покорять континент, чем мотать пожизненный срок по своим статьям). Что было потом - мы знаем: воспользовавшись своим преимуществом в оружии, они начали геноцид местного коренного населения, истребляя индейцев. Когда эта ядовитая плесень на лице нашей планеты расползлась достаточно сильно, они (путём войны), перестали быть колонией и обрели независимость. Затем согнали остатки населения в резервации, завезли диких чёрных рабов, а позже уравняли их в правах и выбрали одного в президенты. У них разрешено оружие и тебя могут пристрелить в чёрном гетто просто так. Полицейские при задержании не церемонятся и стреляют, если им хоть что-то не нравится. Хорошо, что мы превосходим их оружием. Вся история этого бандитского сборища показывает, что по-другому с ними нельзя. Оттуда же потом вышли лучшие мошенники со своими финансовыми махинациями, биржами и Соросами.
18 октября, 06:55
Stas Stas
5731002
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