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РИА Новости

Вашингтон объяснил, почему приостановил выделение помощи Украине

01:28 18.10.2019 (обновлено: 10:12 18.10.2019)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinИсполняющий обязанности руководителя администрации президента США Мик Малвейни
Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Мик Малвейни
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Мик Малвейни. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Белый дом распространил заявление исполняющего обязанности руководителя администрации президента США Мика Малвейни, в котором уточняется причина, по которой Вашингтон в конце сентября заморозил военную помощь Киеву в размере 400 миллионов долларов.
Политик опроверг ранее сказанные слова о том, что приостановка финансирования отчасти связана с расследованием против демократов, и добавил, что к такому решению привели опасения из-за коррупции.

"Услуга за услугу?"

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп искал доказательства того, что взлом сервера Демократической партии был связан с Украиной, а не с Россией. Об этом он, в частности, упомянул в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.

"Говорил ли он (Трамп. — Прим. ред.) мне в прошлом о коррупции, связанной с сервером национального комитета Демократической партии? Однозначно. Поэтому мы задержали (выделение. — Прим. ред.) средств", — заявил Малвейни на брифинге в четверг.

Отвечая на вопрос журналистов, значит ли это, что США просили "услугу за услугу", Малвейни сказал: "Мы делаем это постоянно во внешней политике".

Новая версия

Однако в новом заявлении говорится, что СМИ неправильно истолковали его слова, "чтобы продвинуть предвзятую и политическую охоту на ведьм против президента Трампа".
"Позвольте мне прояснить: не было никакой услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и какого-либо расследования по выборам 2016 года", — поправился Малвейни.
Он подчеркнул, что Трамп никогда не просил его удерживать средства, "пока украинцы не сделают что-то по серверу".
"Единственной причиной, по которой мы удерживали деньги, было беспокойство по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран и озабоченность по поводу коррупции", — резюмировал руководитель администрации американского лидера.
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin) на военном полигоне на Украине
01:13РИА Новости
В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАВ мире
Популярные комментарии
У укропа нету денег - пусть привяжут к дупе веник)))
18 октября, 02:34
Зае Bees
112220002
Зрада так часто стучится в двери к хохлам, что пора уже её прописать на постоянное поселение )
18 октября, 04:00
Northern F0x
930001
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