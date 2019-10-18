Вашингтон объяснил, почему приостановил выделение помощи Украине

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Белый дом распространил заявление исполняющего обязанности руководителя администрации президента США Мика Малвейни, в котором уточняется причина, по которой Вашингтон в конце сентября заморозил военную помощь Киеву в размере 400 миллионов долларов.

Политик опроверг ранее сказанные слова о том, что приостановка финансирования отчасти связана с расследованием против демократов, и добавил, что к такому решению привели опасения из-за коррупции.

"Услуга за услугу?"

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп искал доказательства того, что взлом сервера Демократической партии был связан с Украиной, а не с Россией. Об этом он, в частности, упомянул в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.

"Говорил ли он (Трамп. — Прим. ред.) мне в прошлом о коррупции, связанной с сервером национального комитета Демократической партии? Однозначно. Поэтому мы задержали (выделение. — Прим. ред.) средств", — заявил Малвейни на брифинге в четверг.

Отвечая на вопрос журналистов, значит ли это, что США просили "услугу за услугу", Малвейни сказал: "Мы делаем это постоянно во внешней политике".

Новая версия

Однако в новом заявлении говорится, что СМИ неправильно истолковали его слова, "чтобы продвинуть предвзятую и политическую охоту на ведьм против президента Трампа".

"Позвольте мне прояснить: не было никакой услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и какого-либо расследования по выборам 2016 года", — поправился Малвейни.

Он подчеркнул, что Трамп никогда не просил его удерживать средства, "пока украинцы не сделают что-то по серверу".